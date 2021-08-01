Секспросвет в монастырях и любовь на грани безумия: Скандальные истории Средневековья, которые не могут забыть до сих пор Как тигр заставил своего императора отказаться от разврата, почему секспросвет в ряде средневековых монастырей был нормой и как философы "просвещали" юных дев. 31 июля, 21:40 32018 32018 Фото © Shutterstock

Средневековье в Европе славилось видимой аскезой. Религия подавляла проявление сексуальности. Жёны были обязаны быть холодными как лёд, а мужчины — соблюдать видимость верности венчанным супругам. Но люди оставались людьми со всеми вытекающими последствиями. Поэтому то здесь, то там в Европе вспыхивали неслыханные сексуальные скандалы. Некоторые из них были столь возмутительными, что их помнят и сейчас.

Скандалы в монастыре

Слухи о развратницах из английского монастыря Литтлмор стали ходить по Оксфордширскому графству почти сразу после его основания в XII веке. Монастырь был бедным, далёким. Монашки были предоставлены сами себе и то и дело впадали в грех. И лишь в начале XVI века происходящее в монастыре наконец заставило церковное начальство начать проверку.

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Когда в 1517 году до епископа Уильяма Этуотера дошли слухи, что монашки не постятся, зазывают в монастырь деревенских парней и предаются с ними винопитию и плотскому греху, он послал в монастырь доктора богословия Эдмунда Орде.

Этот досточтимый джентльмен застал монастырь в плачевном состоянии. Тон всему задавала настоятельница Кэтрин Уэллс. Она держала монахинь в чёрном теле, то и дело запирала их, избивала и заковывала в ножные колодки, оставляя их так на недели и даже на месяцы. При этом сама Уэллс сожительствовала с духовником монастыря — священником Ричардом Хьюсом — и даже прижила от него ребёнка. Когда священник приезжал в монастырь, чтобы отслужить мессу и причастить монашек, они жили как муж и жена, а ребёнка подкидывали монашкам, чтобы те с ним нянчились.

Очевидно, Хьюс сожительствовал не только с настоятельницей. Монашки поведали комиссару Ордэ, что они не раз призывали настоятельницу пожаловаться на Хьюса епископу, но та заявила, что никогда этого не сделает. Чтобы обеспечить будущее дочери, Уэллс без зазрения совести обирала монахинь, продавая все припасы монастыря и запасы вина, а также постепенно распродавая церковную утварь, медные и серебряные подсвечники, горшки, одежду и даже мебель.

В результате её воровства монахини голодали и нуждались в одежде. А самые легкомысленные платили собой за продукты из ближайших деревень. Тут же выяснилось, что настоятельница не одинока в грехе: ещё одна монахиня Джулиана Винтер имела ребёнка от местного женатого джентльмена Джона Уиксли. Финансы монастыря были в плачевном состоянии — большая часть земель и богатств была заложена, а деньги — отправлены Ричарду Хьюсу и родственникам настоятельницы.

В следующий год монахини совершенно вышли из повиновения: четверо из них затеяли восстание против настоятельницы, сожгли колодки и сбежали через окно в деревню, где поселились в доме у одного джентльмена, где прожили несколько недель. Распутная монахиня Джулиана Винтер то и дело затаскивала в свою постель местных парней и распивала с ними вино.

Настоятельница вела себя не лучше — она в открытую поселила у себя священника Хьюса и жила с ним на протяжении пяти месяцев, в результате чего живот у неё опять начал расти. Она набрасывалась на монахинь с кулаками, била их ногами и морила голодом.

В результате епископ вызвал настоятельницу к себе и предъявил ей обвинение в пьянстве и нимфомании. Монастырь был расформирован, а раскопки, начатые на его территории в XXI веке, открыли две странные могилы: в одной покоился мужчина с проломленной головой, а во второй — женщина с младенцем.

Развратный папа

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Человека по имени Бальтазар Косса иначе как чудовищем не назовешь. Он промышлял грабежами на узких улочках Болоньи во время учёбы в университете, сожительствовал с женщиной, которую считали ведьмой, и пиратствовал на морях, отправляя на дно корабли герцога Анжуйского Людовика II.

Одновременно с этим он стал сначала каноником, потом викарием, а потом сошёлся с кардиналом Филиппо Карафа, которого вскоре избрали папой римским. В 22 года Косса стал папским спальником, а в 32 был возведён в сан кардинала-дьякона, назначен папским легатом и принял участие в расколе 1408 года, когда часть кардиналов откололась от Ватикана и избрала своего папу Александра V. Когда этот папа неожиданно умер, на его место встал Бальтазар Косса под именем папы Иоанна XXIII. За время своего папства он натворил столько дел, что имя Иоанн папы не принимали на протяжении 550 лет.

Распутство Коссы вскрылось в 1415 году, когда он отказался слагать с себя сан — и прелаты были вынуждены искать компромат, чтобы сделать это против воли Коссы. Считалось, что свободное время Косса проводил в оргиях и пьянках, сожительствовал с монахами, растлил не менее трёхсот монашек, овладев девицами насильно, отравил своего предшественника. А кроме этого сожительствовал с супругой брата, а однажды устроил оргию, на которую насильно притащил целую семью — ему показалось забавным изнасиловать мужа, жену, сына и трёх дочерей, самой младшей из которых было двенадцать. Но и это ещё не всё — он сводил счёты с болонцами, бросал в тюрьмы, пытал, торговал должностями, за взятки отлучал от Церкви и, наоборот, позволял грешникам оставаться католиками. За все эти грехи Иоанн XXIII был арестован. В застенках его вынудили отказаться от папства и... отпустили. Бесстыдник покаялся и явился с поклонами к новому папе Мартину V, который милостиво простил распутника и назначил его Тускуланским епископом. До сих пор остаётся вопрос: были ли обвинения сфабрикованы?

Любвеобильный философ

Жан Виньо, "Каноник Фульбер застаёт врасплох Абеляра и Элоизу". Фото © Wikipedia

Сексуальным скандалом закончилась история философа Пьера Абеляра, влюбившегося в свою ученицу Элоизу д’Аржантейль. Девице было 17 лет, и она блистала умом, читала философские труды. Поэтому её дядя, каноник Фульбер, один из духовных патронов Парижа XII века решил направить девицу к знаменитому богослову и теософу Абеляру, надеясь, что тот наставит девицу на путь истинный.

Тот действительно наставил: Абеляр и Элоиза стали любовниками, а когда беременность скрывать стало невозможно, разразился грандиозный скандал. Фульбер запер Элоизу в доме, но Абеляр выкрал её, переодел монахиней и отправил к сестре в Бретань. Родившегося сына Элоиза назвала Астролябием. После появления на свет ребёнка пара тайно обвенчалась в присутствии дяди, но Элоиза вбила себе в голову мысль, что она не может быть с мужем, ведь тогда не состоится его блестящая церковная карьера. Сначала она вернулась в дом дяди, а потом уехала в Аржантельский монастырь послушницей.

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Это крайне разозлило Фульбера, который решил, что Абеляр пренебрегает его племянницей. Фульбер жестоко отомстил Абеляру: он подослал к нему наёмников. Они ворвались в дом философа и оскопили его.

Элоиза с горя постриглась в монахини, ушёл в монастырь и Абеляр. До конца дней они нежно переписывались. Элоиза пережила возлюбленного на 21 год и стала настоятельницей монастыря. После смерти супруги были похоронены в одной могиле на парижском кладбище Пер-Лашез.

Невоздержанный император

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Но если в Европе сексуальная жизнь монахов, философов и даже монархов регламентировалась, то в Китае XV века дела с этим обстояли гораздо веселее: там императоры могли делать всё, что им заблагорассудится. Одни бегали голыми по улицам, другие окатывали приверженцев Конфуция мочой, третьи заполняли озёра вином и топили в нём чиновников. Эти выходки всё равно никогда не выходили за стены Запретного города Гугуна.

Однако даже в Китае сексуальные приключения императора Чжэндэ из династии Мин стали притчей во языцех. Он занимался сексом со своими подчинёнными ради укрепления власти. Пока император был юн, и у руля государства встали евнухи, и империя Мин вскоре оказалась на грани разорения. А император забавлялся, то собирал зоопарк из редких животных, а то гулял инкогнито по публичным домам и приводил во дворец уличных проституток. А потом и вовсе завис в параллельном мире: построил в Запретном городе миниатюрный Пекин и играл там, изображая из себя то владельца магазина, то полководца.

Иногда, возвращаясь в реальность, он казнил то одних подчинённых, то других и однажды казнил всех евнухов — кто-то догадался предупредить Чжэндэ о том, что один из них хочет стать императором.

Наследника у императора не было. Его супруга рожала сыновей, но все они умирали в младенчестве. И тогда Чжэндэ решил усыновить сто кастрированных мальчиков, а чтобы они уже окончательно стали его "роднёй", переспал с каждым из них. Каждый из его "детей" получал огромное содержание. Это опустошило казну и вызвало очередной бунт среди подданных.

В себя Чжэндэ пришёл очень странным образом — на него напал тигр из его же зоопарка. Получив от зверя оплеуху, император вдруг прозрел и начал заниматься государственными делами. Он отбросил монголов от северных границ государства, усмирил восстание в провинции Цзянси. Увы, более-менее осмысленная жизнь императора продлилась недолго — в 29 лет он утонул в озере пьяный.

Авторы Александр Лаврентьев