Сколько стоят "вещи из бабушкиного сундука" на международных аукционах Оглавление Фарфоровые статуэтки Тарелки Посуда, сервизы, подстаканники Плакаты, портсигары и часы Тонкости дела Представители аукционных домов давно уже обозначили это явление "русским феноменом". Вещи из советского прошлого действительно стоят огромных денег, и речь не о бриллиантах, а о "барахле" из сундуков. 14453 14453 Аукцион Sotheby’s. Фото © Carl Court / Getty Images

Старинный фарфор, каслинское литьё, картины советских художников, коллекции монет и другие раритеты уходят в собрания богатейших людей мира за бешеные деньги. Разумеется, дороже всего стоят бриллианты царских особ, яйца Фаберже или картины Верещагина или Васнецова. Но это всё очень специфический, дорогой товар. Лучше давайте выясним, что ценится любителями старины и сколько они готовы заплатить за "барахло" из старых сундуков.

Фарфоровые статуэтки

Коллекционерами всего мира ценятся фарфоровые статуэтки советского периода. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Коллекционерами всего мира ценятся фарфоровые статуэтки советского периода. Не исключено, что и в вашей семье есть такие. Например, в 2019 году аукцион Sotheby’s выставил на продажу множество статуэток советской фабрики в Ликино-Дулёво, которые называют дулёвскими фарфоровыми скульптурами. Статуэтка 1953 года "Красная гвардия", представляющая из себя двух красноармейцев, была оценена в 16–25 тысяч долларов. В России такой статуэткой можно полюбоваться в Музее им. Пушкина. Статуэтка 1958 года "Телефонный разговор" стоила так же. Cтатуэтка "Иосиф Сталин" была оценена в такую же цену, но была продана за 21 тысячу долларов. А композиция "Папанинская экспедиция" 1938 года Ломоносовского Ленинградского фарфорового завода оценивалась в 40 тысяч фунтов стерлингов. Фигурку 1952 года "С детьми на прогулке" специалисты оценили в 20–30 тысяч долларов. "Дядю Стёпу – милиционера" — в 30 тысяч долларов (статуэтка была продана за 37 тысяч).

Эксперты разъясняют, что цена фарфоровой фигурки зависит не только от состояния и редкости, но и от года производства — ценятся статуэтки переломных моментов советского периода — 1930-х годов и 1950-х. Цена зависит и от тематики — военная и революционная пользуются постоянным спросом. Важно, чтобы на статуэтке кроме клейма завода стояла и монограмма художника. Особо ценятся статуэтки, которые расписывались художниками Леоновым, Бржезицкой, Сотниковой и Малышевой. Монограммы этих художников повышают цену изделия в десятки раз.

Тарелки

Тарелки с большевистской агитационной росписью: с серпами и молотами, с красноармейцами и лозунгами интересны им как образчики искусства тех времён. Фото © Wikipedia

Не обходят стороной иностранные коллекционеры и агитационные тарелки Государственного фарфорового завода, переименованного в 1924 году в Ленинградский. Тарелки с большевистской агитационной росписью: с серпами и молотами, с красноармейцами и лозунгами интересны им как образчики искусства тех времён. Например, простенькая, казалось бы, тарелка, на которой художник Рудольф Вильде написал "Россия 1917–1921" и расписал дно тарелки цветами и молотом, была продана на Sotheby’s за 12 тысяч долларов.

Тарелка 1920 года со звонарём, который звонил в колокола, художницы Александры Щекатихиной-Потоцкой того же завода ушла с аукциона почти за 110 тысяч долларов. Тарелка "Пара с аккордеоном" 1924 года была продана за 60 тысяч долларов. А тарелка с надписью "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" была куплена за 203 тысячи долларов.

Посуда, сервизы, подстаканники

Набор самых редких и даже из серебра и драгоценных металлов подстаканников во Франции был оценён в районе 300–500 долларов. Фото © ТАСС / Анна Салынская

Стоимость посуды на аукционах зависит от клейма завода-изготовителя, штучности производства и монограммы художника, расписавшего её. Большим спросом на аукционах пользуются сюжетные вещи — военные, революционные, изображающие литературных персонажей. Начальная цена тарелки с символикой КГБ может начинаться от 450–500 долларов США, а две тарелки авторства Алексея Колосова с большевистской символикой и надписью РСФСР, созданные в период с 1920 по 1923 год, были проданы за 7300 долларов. В 2020 году за 275 тысяч фунтов стерлингов была продана тарелка Рудольфа Вильде 1921 года с надписью "Спасти революцию, помочь голодающим".

Ленинградский сервиз 1931 года из восьми предметов художницы Людмилы Протопоповой, расписанный "индустриальными мотивами", был оценён от 49 до 70 тысяч долларов. А сервиз из семи предметов, созданный учеником Малевича Николаем Суетиным в 1934 году в жанре супрематизма, был оценён в 38 тысяч долларов. А ведь его можно было и выбросить — подумаешь, какие-то чёрно-белые чашки! А вот подстаканники СССР так не ценятся. И набор самых редких и даже из серебра и драгоценных металлов во Франции был оценён в районе 300–500 долларов.

Плакаты, портсигары и часы

Советские плакаты настолько нравятся коллекционерам, что в США даже проводят для них отдельные аукционы. Фото © ТАСС / Александра Мудрац

Советские плакаты настолько нравятся коллекционерам, что в США даже проводят для них отдельные аукционы. Правда, от владельцев плакатов требуется подтвердить подлинность экземпляра. Плакат "Родина-мать зовёт" оценивается от трёх до семи тысяч долларов, агитационные плакаты времён Первой и Второй мировой войны оцениваются в сумму от одной до двух тысяч долларов, пользуются популярностью плакаты со Сталиным и космической тематикой.

Массовые часы советской эпохи особой ценности не представляют, даже самые первые выпуски оцениваются в 30–50 долларов США. Командирские часы 1930–1940-х годов будут стоит чуть дороже ста долларов. Зато ценятся золотые часы эпохи СССР — их оценивают в 1200–1500 долларов. Бывают и исключения, например, часы "Полёт" из золота 583 пробы 1977 года были оценены в четыре тысячи долларов.

Обычные портсигары эпохи СССР, пусть даже и из серебра, стоят недорого — 30–40 долларов. Ценятся портсигары 1930-х годов с тематическими изображениями. Например, портсигар, на котором изображён первый советский серийный самолёт, или портсигар, на котором изображён герб Украинской ССР, портсигар с изображением символики КГБ могут иметь начальную цену в две-три тысячи долларов. Цена может быть и выше, если портсигар имеет "историю" — то есть принадлежал какому-нибудь офицеру, сотруднику НКВД или политическому деятелю советской эпохи. Цена некоторых экземпляров доходит до семи тысяч долларов и выше.

Спросом пользуются самые разные вещи из СССР. Например, на аукционе за 13 тысяч долларов был продан мотоцикл "Днепр", выпущенный во второй половине XX века. Цену повысила редкость модели, выпущенной к юбилею Победы страны над фашизмом. А самодельное знамя советского отряда, сшитое буквально в окопах в 1941 году, ушло за три тысячи долларов.

Но такие вещи — всё-таки редкость. Чаще продают изделия мирного советского производства. Кстати, на летних торгах 2021 года аукционного дома Sotheby’s было продано немало вещиц, подобных тем, что описаны выше. Например, агитационная тарелка Алексея Воробьевского Ломоносовского завода была продана за 402 тысячи фунтов стерлингов, а самым необычным лотом стал крохотный слоник из обсидиана работы Фаберже — его продали за 237 500 фунтов стерлингов.

Тонкости дела

Аукционный рынок имеет свои особенности. Во-первых, начальная цена всегда будет далека от той, за которую владелец вещи хотел бы её продать. Будет ли она продана задорого, до последней секунды неизвестно: всё зависит от интереса коллекционеров и ситуации на рынке. Во-вторых, можно быть готовым к тому, что специалистов аукциона заинтересует прошлое вещи, её происхождение, проще говоря, доказательства, что она ваша. В-третьих, ситуация с антиквариатом в России имеет свои особенности. Благодаря революции и экспроприации ценностей большая часть различные коллекций и предметов искусства принадлежит государству и находится в запасниках музеев. В частных руках находится только малая часть предметов старины и искусства.

И наконец, реальность такова, что предметы старины, приобретённые в России, часто сложно вывезти за границу, где их могут по достоинству оценить, так как они имеют художественную или историческую ценность. Их можно продавать только внутри страны, и поэтому цена антиквариата значительно отличается от международной — она дешевле. Поэтому стоит понимать — если какую-нибудь статуэтку Сталина продают за миллионы на "русских днях" международных аукционов в Нью-Йорке или в Лондоне, то вряд ли эта фигурка уйдёт за такую же цену на местном аукционе в Москве или в Санкт-Петербурге. В-четвёртых, продавец должен быть готов заплатить комиссионные иногда и за оценку вещи, а в том случае, если вещь не продалась, — оплатить определённую сумму.

Авторы Майя Новик