Как советских мужчин подсадили на женскую обувь и броши Оглавление Мужские каблуки Жабо Броши Ремни с затейливой фурнитурой Цветные батники Гардеробный промискуитет — это вам не мужская рубашка на женское плечо. Как чисто девичьи элементы костюма мигрировали в сторону брутальных мужчин Союза — в тексте Лайфа. 36449 36449 5 элементов женских вещей в мужской моде советского времени. Обложка © Getty Images / Tim Graham / Evening Standard

Несмотря на то что мужская мода в СССР была гораздо консервативнее женской, бывали и в её развитии весьма странные моменты. Впрочем, длились они недолго. А некоторые вещи считались шиком лишь у весьма ограниченного круга лиц. И очень быстро эти элементы мужского гардероба исчезали с улиц и оседали в огромных советских шкафах-гардеробах.

Мужские каблуки

Владимир Высоцкий очень уважал обувь на каблуке (на фото справа). Фото © Getty Images / Michael Putland / James Andanson / Sygma

Всплеск моды на мужские каблуки пришёлся в СССР на 1970-е годы. Ботинки с каблуками носили везде: и в институт, и на танцы. Более странную мужскую моду трудно себе представить. Популярность этому виду обуви придавали советские артисты – любители каблуков: Муслим Магомаев, Владимир Высоцкий, Михаил Боярский, Евгений Мартынов.

Каждый мужчина хотел быть модным и — к чему скрывать? — хотел быть чуточку выше. По статистике, средний рост советского мужчины составлял всего 168 сантиметров, и, конечно, многим хотелось преодолеть заветную планку в 170 сантиметров. Поэтому ботинки или мужские туфли на каблуках были в тренде почти пятнадцать лет. Под туфлями тогда подразумевалась мужская закрытая обувь, которую носили с деловым костюмом.

Достать стильную обувь было сложно, поэтому модники шили её на заказ — в начале 1970-х пара таких ботинок стоила 25 рублей, а позже подорожала до сорока. Их с любовью называли "корочками". Некоторые умудрялись заказывать ботинки фирмы "Наири" — их привозили из Грузинской ССР. Высокие каблуки, клёши, приёмник в руках, волосы до плеч и чуточку высокомерное выражение лица — так выглядел тогда "первый парень на деревне". А если у него ещё и был мотоцикл! Всё — все девушки в округе были его.

А в середине 1980-х произошло и вовсе странное: в Москве в моду вошли туфли со скошенным каблуком. Ну а поскольку обувные фабрики не всегда поспевали за спросом, модники, в том числе и вполне себе сложившиеся комсомольцы, стали покупать женские открытые и закрытые туфли с высоким скошенным каблуком. Была, конечно, сложность с размерами, но охота пуще неволи.

Ничего "такого" тут не было и в помине. За подобные намёки в стране, имевшей богатое лагерное прошлое, можно было и "по фейсу" получить. А некоторые особенности обуви спокойно скрывались обшлагами расклешённых брюк.

Жабо

В СССР мужское жабо ассоциировалось с пиратской лихостью и роскошью. Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин

Этот элемент одежды в XX веке пришёл к нам с Запада: мужчины ненадолго вернули в свой костюм жабо. И это несмотря на то, что в СССР оно считалось исключительно женским аксессуаром. Причём довольно узкоспециализированным: было распространено среди худощавых офисных сотрудниц и работниц музеев. Так дамы старались скрыть маленький размер бюста.

Возможно, какую-то роль в распространении жабо сыграли и исторические фильмы конца 1960-х годов — вроде "Анжелики" с прекрасной Мишель Мерсье или "Картуша" с несравненным Жан-Полем Бельмондо.

Очевидно, что в СССР мужское жабо ассоциировалось с пиратской лихостью и роскошью. О последней должны были говорить ухоженные длинные волосы и непременные мужские перстни. На деле это выглядело довольно забавно, особенно когда кроме жабо на рубашках советских мужчин появились ещё и кружевные рюши вдоль планки с пуговицами. Получалось: на каблуках, усатый, волосатый и с жабо!

А вплоть до начала 1990-х годов в гардеробе молодых людей присутствовали и рубашки с "пиратскими" кружевными сборными манжетами — их носили с тёмными брюками и расшитыми жилетками.

Броши

Значки на различные тематики пользовались большой популярностью в советское время. Фото © ТАСС / Валентин Черединцев

Но самые отчаянные модники умудрялись носить с жабо ещё и брошки! Делали они это точно так же, как и женщины, — прикалывали их в центр жабо, под горло. Причём сами броши были яркие, "пиратские". И это при том, что советская мода и так предполагала наличие украшений у мужчин: многие тогда носили дорогие запонки, перстни и заколки для галстуков, часто украшенные полудрагоценными или даже драгоценными камнями, например жемчугом.

Кроме того, в СССР можно было без смущения цеплять на лацканы пиджаков, пальто и курток различные значки, иногда весьма замысловатые, например гитары с цепочкой или кораблики. Большой популярностью пользовались значки на космические темы. А вот всяких кошечек, собачек и броши в форме цветов, в отличие от современных мужчин, тогда не носили. Это считалось бы странным. Быть может, поэтому и мода на яркие броши продержалась очень недолго и была доступна только самым смелым.

Ремни с затейливой фурнитурой

Начиная с конца 1960-х в СССР распространилась мужская мода на затейливые тиснёные или плетёные ремни с нарочито крупными замысловатыми пряжками. Фото © Getty Images / Jamie Hodgson

Начиная с конца 1960-х в СССР распространилась мужская мода на затейливые тиснёные или плетёные ремни с нарочито крупными замысловатыми пряжками. Немало этому способствовали фотографии Владимира Высоцкого, щеголявшего в таких ремнях, и мода на джинсы. А вот у женщин было наоборот: ремень должен был быть тонким и почти незаметным, с небольшой аккуратной пряжкой.

Широкий женский ремень с крупной пряжкой стал входить в советскую моду только в середине 1980-х годов. Но в шлёвки брюк его уже не вдевали (он был слишком широким), его носили с платьями, юбками и штанами-бананами, всячески подчёркивая талию.

Цветные батники

В 1970-х годах советские мужчины ненадолго отобрали у женщин цветные батники. Фото © ТАСС / Игорь Зотин, Борис Кавашкин

В 1970-х годах советские мужчины ненадолго отобрали у женщин цветные батники. Сделали они это, опять-таки оглядываясь на западную моду. Сшитые "в талию" мужские батники с отложными воротничками имели самые замысловатые расцветки: тут тебе был и цветочек, и турецкие огурцы, и другие смелые варианты. Часто их шили из искусственных материалов.

На деревенской свадьбе даже в середине 1980-х годов обязательно попадался парень или мужчина в таком батнике. В столицах над ним уже посмеялись бы как над старомодным, а в деревне он был ещё каким модником! Прохладным вечером воротник такого батника можно было выпустить поверх лацканов пиджака, а на ноги полагались узконосые, пренепременно лаковые туфли.

Вот такие выверты были у мужской моды в Советском Союзе. Носили такое далеко не везде, страна была большая, и то, что становилось модным на одном её конце, могло докатиться до другого лишь спустя годы. Причём по дороге часто изменяясь до неузнаваемости.

Авторы Майя Новик