5 причин, почему отшельница Агафья Лыкова не любит большие города Почему мегаполисы нарушают правила отшельницы и что даёт женщине в тайге противопоставление удобствам и комфорту города. 5 августа, 22:42 Агафья Лыкова. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Вот уже 79 лет живёт в тайге отшельница-староверка Агафья Лыкова. Её отец, Карп Лыков, ушёл в лес от людей в 1920-х годах — во времена гонений за веру. Только в 1978 году его семью в тайге Хакасии случайно нашли геологи. Столкновение с цивилизацией словно надломило гордых отшельников: в 1982 году один за другим умерли старшие братья и сестра Агафьи (Савин, Дмитрий и Наталья), а спустя шесть лет скончался и отец. Мать Акулина умерла давно, в 1961 году. С тех пор Агафья живёт одна.

Но не надо думать, что Лыковы ничего не знали о стране. Карп Лыков хорошо учил своих детей. Однажды пришедший в посёлок геологов Дмитрий, увидев на открытке вид Москвы, сразу же угадал, что это за город. У староверов был острый и пытливый ум. Братья пришли в восхищение от работы агрегатов на лесопилке, а Карп Осипович, увидев по телевизору у геологов, как по воде рассекает "Ракета", восхитился гением человеческого ума: "Баско!"

Но Агафья стала единственным членом семьи Лыковых, кто посещал не только таёжный посёлок геологов, который зимой пустел, но ещё при жизни отца ездила к родне в центр Горной Шории город Таштагол. Для этого она путешествовала на самолёте, а потом ехала на поезде, причём поезд ей очень понравился: "Избушка на рельсах!" В Таштаголе у староверов она гостила целый месяц.

Посещала Агафья и крупный город Абакан. Случилось это на обратной дороге из женского монастыря на Верхнем Енисее, причём первые километры ей пришлось сплавляться по реке вместе со спортсменами-сплавщиками. Очевидцы вспоминали, что смутить её ничего не могло. В любой путь отшельница пускалась с присущей сибирякам отвагой, но всегда возвращалась на свою заимку на реке Коэтру в сотнях километров от шахтёрского городка Абазы. Так почему же она так упорно уходила от людей?

Чтит запрет отца

Агафья Лыкова. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Агафья чтит запрет отца, который всегда внушал детям, что мир несёт верующему человеку погибель: "Пойдёшь к людям — обязательно погибнешь!" Под гибелью подразумевалась не смерть тела, а духовная смерть — "омирщение" души. В городе, по представлениям старообрядцев-беспоповцев, есть множество "нечистых" вещей, прикоснувшись к которым старовер может осквернить себя. Это и товары со штрихкодом, и лекарства, продукты, приготовленные "мирскими" людьми. Оскверниться можно даже общением с грешными людьми: с табачниками, то есть курильщиками, с пьющими людьми, с любыми людьми другой веры и даже с другими старообрядцами, если они предаются различным порокам.

Ни воды, ни воздуха

Вид на дом сибирской отшельницы из семьи староверов Агафьи Лыковой в верховьях Большого Абакана. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Лыкова считает, что в городе нечем дышать и нет освящённой воды. Даже в посёлке геологов её крайне возмущал тарахтящий и чадящий дымом генератор. С освещением комнат и работой электроприборов она его поначалу не связывала.

Любопытно, что в столице Хакасии Абакане Агафью Лыкову не удивили высотные здания. Но удивило отсутствие свежего воздуха: "Сажа одна!" Наотрез отказалась Агафья пить воду из-под крана, потому что она неосвящённая, нечистая. Воду во время короткой остановки в городе отшельнице пришлось брать из реки, куда её специально отвозили. Агафья набирала её в туесок и сама освящала.

Не устроили её в городской квартире и предметы вещания: радио и телевизор пришлось прикрыть занавесочками. Агафья заявила, что "не можно" держать в доме одновременно радио с телевизором и иконы, которые у неё были с собой.

Но самый ошеломительный эффект произвёл на отшельницу современный городской туалет: "Дёрнул за верёвочку — и нету ничего!" Тем не менее тайгу без туалета и ванной комнаты на удобства она не променяла. Человеку нужно пространство — воздух, в тесноте жить тошно.

Много соблазнов

Агафья Лыкова. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

"Мир полон соблазнов, — внушал детям Карп Лыков. — Через них и погибнете!" По сути, старовер сам предсказал смерть старших детей. Возможно, они умерли не от вирусов, занесённых на заимку гостями или геологами, а от стресса, полученного от столкновения двух цивилизаций.

Мир, в котором эти люди дожили до седых волос, пошатнулся. Староверы увидели, как легко, буквально за минуты, на лесопилке одно лиственничное бревно превращается в ровные доски. Чтобы его так разделать топором и пилой, нужно было несколько дней. Как летают по небу вертолёты и самолёты, как передаётся на расстояние картинка в телевизоре. Как спокойно в сёлах живут другие староверы. Быть может, внутренний конфликт, возникший от столкновения внушаемых с детства отцом догм и внешнего мира, был так силён, что организмы отшельников не справились.

Слишком много оказалось в современном мире соблазнов. Справиться с ними смогла только самая молодая и гибкая — Агафья. Но из пережитого она сделала свои выводы и навсегда решила, что её дом — заимка.

Трудный характер Лыковых

Агафья Лыкова. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Гости заимки всегда говорили, что характер у отшельников сильный. У взрослых сыновей отец Карп был безусловным авторитетом. Журналист Василий Песков в книге "Таёжный тупик" писал, что если бы Карп остался в миру, то обязательно достиг бы многого. Старик по натуре был сильным лидером, способным убедить людей и увлечь за собой. Этот сильный характер унаследовала и Агафья. На её территории всегда всё должно было быть так, как хочет она.

Даже если она позволяла кому-то жить рядом со своим домом, всегда подразумевалось, что гость находится у неё в подчинении. Она — матушка, наставница, а он — её воспитанник, крестник. Разумеется, в тайге отшельница могла дать фору даже опытному таёжнику. В городе её качества оказались бы невостребованными, а среда — враждебной. Обладающая острым умом отшельница это прекрасно понимает. Она отказалась переехать даже в Москву. И действительно: что, с её точки зрения, здесь делать? Сажа, вода хлорированная и людей "как комаров"!

Невозможность остаться в одиночестве

Агафья Лыкова. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Агафья прекрасно понимает ситуацию, в которой оказалась. Она уже старая, здоровье часто подводит. Поэтому не отказывается, принимает гостей, беседует с журналистами. Знает: если о ней напишут, значит, люди будут о ней знать, помнить и в беде помогут.

Однако известность имеет и другую сторону, не всегда приятную даже для кинозвёзд, чего уж говорить об отшельнице, привыкшей к долгому одиночеству в лесу. Везде, где бы она ни появлялась, маленькая, закутанная в платок фигурка Агафьи вызывает живой интерес у зевак. Возле отшельницы собирается толпа.

Агафья Лыкова. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Даже в 1980-х годах, когда ещё был жив её отец и Агафья ездила с заимки в Таштагол к родственникам-староверам через Кызыл, в аэропорту собралась целая толпа — все хотели поглазеть на диковинную женщину, прожившую всю жизнь в тайге. Дело дошло до автографов! Точно так же реагируют на старушку и сейчас. И это ей совершенно не нужно. Во-первых, утомляет, а во-вторых, так и заразиться можно: если не болезнью, так мирской скверной. "Как страшно вы живёте в городах!" — говорит она гостям. Когда ей предлагают переехать поближе к людям — наотрез отказывается: "Теперь уже всё!"

И действительно — всё. Выбор за неё был сделан отцом сто лет назад. И она, видевшая все блага города, его приняла.

Авторы Майя Новик