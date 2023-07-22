Рецепт долголетия: Почему староверы-отшельники живут так долго Почему староверы в глухой тайге живут дольше без лекарств и медицинской помощи и почему выглядят моложе своих городских ровесников? 21 июля, 22:43 Документально-художественный фильм Бориса Лизнева "Аввакум". Обложка © YouTube / Андрей Кабанов

После церковного раскола, произошедшего в России при Петре I, христиане "древнего обряда" перебирались целыми деревнями в Сибирь. Там, на глухих заимках, надеялись они укрыться от мира Антихриста. На протяжении сотен лет избегали общения с миром. Жили небольшими общинами возле староверческих сёл и деревень.

Путники, забредающие в тайге на заимки староверов, отмечали: отшельники выглядят куда моложе городских ровесников, да и живут намного дольше. В чём же секрет?

Едят особые продукты

Рацион староверов имел свои особенности. Во-первых, староверы никогда не употребляли продукты из магазинов, считая их "нечистыми". Готовили исключительно дома из того, что сами вырастили. Даже на праздничном столе у староверов стояли совсем другие блюда: лапша, пироги, блины, каша, щи, жареная рыба, запеканки, грибы, мёд.

Жительница староверского поселка Усть-Кайтым Тасеевского района Матрена Губина печет хлеб в русской печи, как делали ее прабабки. Фото © ТАСС / Виталий Иванов

Во-вторых, на рацион влияли длительные посты — а их в году 225 дней. У старообрядцев пост, как правило, был строже — вплоть до сухоядения. Согласитесь, на этом не растолстеешь, а лишний вес всегда добавляет возраста и отнимает здоровье.

В-третьих, животную пищу староверы до сих пор употребляют избирательно. Например, в Забайкалье семейские староверы не едят конину — потому что копыто коня не раздвоенное. Не едят баранину, потому что "Христос родился в овчарне" и овца теперь — священное животное.

Скот, который разводят староверы, имеет свои особенности. У тех же семейских распространены коровы собственной породы. Это помесь холмогорской с местными бурятскими породами. Животное, выведенное таким образом, стало более неприхотливым и более молочным. Сами староверы считают, что молоко от таких коров особое, целебное. Скот пасётся на отдалённых пастбищах, заводов и фабрик рядом нет, загрязнять некому. Всё экологически чистое.

Не едят староверы и кроликов, потому что у них "нет копыт", а кроме того, соблюдают запреты Ветхого Завета — не едят морских гадов и рыбу без чешуи. Угри, осьминоги, морские гребешки и прочие деликатесы — не для них.

Семья староверов из таежного поселка Бурный. Фото © ТАСС / Владимир Веленгурин

Молодость и здоровье берут у тайги

Надо учесть, что многие староверы уходили жить в глухую тайгу, где омолаживающий эффект давали целебные травы, таёжный чеснок — черемша (колба), богатый белком и витаминами кедровый орех, лиственничная сера, сохраняющая зубы. Ну и, конечно, свой эффект давал тот факт, что староверы никогда не ели сахар, но занимались бортничеством и лечились мёдом, пергой и прополисом.

Семья староверов в поселке Усть-Кайтым Тасеевского района. Фото © ТАСС / Виталий Иванов.

Мясо домашнего скота в рационе отшельников дополнялось "диким" мясом —кабаниной, олениной, козлятиной. Источником жизненной силы у староверов деревни Уймон на Алтае были мараловые панты — настойка из молодых рогов благородного оленя давала им мужскую силу и тонизировала. Кроме этого, на столе уймонских староверов были отвары трав вместо чая: бадан, зверобой, брусника, малина, смородина; отвар рябиновых ягод. Староверы, ушедшие на Дальний Восток и в Маньчжурию, пили настойки женьшеня и золотого корня.

Не женятся на своих

Браки у староверов — дело ответственное. Жениха или невесту ребёнку подбирают, исходя из родства — оно должно отсутствовать до восьмого колена, а то и до девятого. Поэтому в отдалённых таёжных деревнях жён брали из чужих деревень.

Подготовка невесты к старообрядческой свадьбе. Фото © ТАСС / Михаил Мордасов

Часто брак становился настоящей проблемой, особенно во времена гонений на верующих в XX веке. Например, из-за матримониальных проблем с Сахалина староверы были вынуждены переезжать в Маньчжурию: нужно было выдать замуж дочерей и женить сыновей. Таким образом появление в общинах староверов наследственных заболеваний практически исключалось. Дети рождались здоровыми.

Бывало и так, что староверы женились на женщинах другой национальности, которые соглашались принять веру мужа. Например, описаны случаи, когда бежавшие от советской власти староверы на острове Хоккайдо женились на японках. Делалось это из-за того, что все староверы в общине являлись друг другу дальними родственниками.

Молодожены во время венчания в старообрядческой церкви. Фото © ТАСС / Михаил Мордасов

При этом браки заключались почти исключительно по любви, насилие в семьях было редкостью. Вышедшая замуж за любимого человека женщина чувствовала себя более свободной. Мягкое отношение к женщине было свойственно староверам-полякам. А вот у кержаков женщин отдавали замуж по воле родителей.

Чтут родителей и не матерятся

Дети старообрядцев из Латинской Америки в России в Приморском крае. Фото © Shutterstock

Таёжные отшельники не знают семейных конфликтов, которые доводят горожан до седых волос раньше времени. Родителей здесь почитают. Большая семья, как и община, существует на принципах главенства старшего мужчины. Мужа и отца приравнивают к Христу, а жену и детей — к Его любимой церкви. "Не можно", чтобы члены церкви не почитали её главу.

Здесь нет разводов, нет измен — это страшный грех, нет конфликтов родителей и подростков. Нет алкоголизма, наркомании, табакокурения, игромании и других пороков, которыми славится цивилизация. Слово главы семьи — закон. Даже православные священники с амвонов говорят о том, что, если хочешь быть здоровым и жить долго, — почитай отца и мать. О духовном вреде мата тоже говорят много — мат разрушает зубы и здоровье. Но горожане этому не верят.

Деревня старообрядцев из Латинской Америки в России в Приморском крае. Фото © Shutterstock

Особым почтением в общинах староверов пользуется женщина-мать. Она подчиняется мужу, её же слово для всей семьи — закон. При этом тёщи и свекрови никогда не лезут в семьи к детям, позволяя им самим выстраивать отношения и набивать шишки.

Почитают чистую воду и боятся дурной крови

Особое отношение у староверов к чистой воде. Связано это было прежде всего с крещением. Купание в воде у староверов — возвращение изначальной чистоты. На Алтае в общине староверов Уймона детям сызмальства внушают: "Береги воду, не пакости". Верили: если помочишься в воду — умрёт мать. Детям не позволялось кидать камни в воду для развлечения. Старики грозились, что на том свете они будут потом вытаскивать эти камни из кипятка, ведь вода — "это слёзы Христовы".

Водопады Путоранского заповедника в Красноярском крае. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Вода из родников, бьющих под горой Белуха, считалась святой, целебной. Именно здесь набирали воду на Крещение и лечились ею. Из рек воду для питья набирали по-особенному — по течению. Воду для хознужд зачерпывали против течения.

Интересный факт: женщина на сносях не имела права набирать воду из колодца. Считалось, что от этого в колодезной воде заводятся лягушки.

Если в гости к отшельникам неожиданно заходил городской человек и просил напиться, воду ему подавали, но кружку после чужака выбрасывали или сжигали. В некоторых семьях для гостей была своя "гостúма посуда". Её держали отдельно. А если гость был вынужден присутствовать на общих трапезах или на поминках — ему накрывали отдельно или даже в отдельной комнате.

Делалось всё это, чтобы не занести в общину болезнь. По этой же причине никогда не здоровались с чужаками за руку. В среде староверов до сих пор распространено представление о "дурной крови", которой грешные чужаки могут "заразить" христиан. Недаром у староверов, особенно после советского периода, появились такие поговорки, как "Гости в дом, беда во двор" или "Гость — в горле кость".

Соблюдают свои практики

Староверы неукоснительно соблюдают ежедневные молитвенные правила и свято чтут все церковные праздники. Иногда бывает, что истовая вера приводит к тому, что люди впадают в особое состояние "обмирания", когда посторонний может принять их за мёртвых. Например, основатель Алтайской церковной миссии архимандрит Макарий Глухарёв под Бийском зафиксировал рассказ о том, как некая женщина в староверческой общине "обмерла".

Староверы неукоснительно соблюдают ежедневные молитвенные правила и свято чтут все церковные праздники. Фото © ТАСС / Владимир Зинин

Её уже обмыли и обрядили, но не похоронили, потому что "в районе плеч у неё чувствовалась теплота". Несколько дней община со священником по очереди бдела у лежащей женщины и молила Бога о её возвращении. На пятый день женщина очнулась. Она рассказала, что побывала на том свете, куда её вознесли два ангела, и сам Бог решил, что умирать ей рано. Следует ей вернуться, воспитать малолетних детей и прожить долгую жизнь. Но за это умерла другая женщина с таким же именем в этой же деревне. Староверами из других общин этот рассказ был раскритикован, потому что возносилась женщина к Богу "не по канонам".

Тем не менее надо признать, что неторопливая деревенская жизнь на свежем воздухе без водки, табака и сахара, без телевизора и гаджетов, без бешеного потока информации, а главное, без постоянного электромагнитного облучения явно идёт на пользу многим обитателям далёких заимок. Нет в них городской раздражительности, нет рефлексии, нет духовных метаний. Даже времяисчисление у них до сих пор своё, старорусское, по которому сейчас 7531 год от Сотворения мира.

Зато у отшельников есть понимание смысла жизни, которое даёт вера; неторопливое, спокойное существование и крепкий семейный тыл.

Авторы Майя Новик