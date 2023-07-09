Мифы и правда об отшельнице Агафье Лыковой из Хакасии Чем знаменита отшельница из Хакасии Агафья Лыкова и почему она одна живёт в глухой тайге. Лайф разобрал биографию и историю популярности отшельницы и изучил документальный фильм "Агафья" телеканала "Культура". 8 июля, 23:40 Сибирская отшельница Агафья Лыкова. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

История семьи Лыковых

Семья отца Агафьи — Карпа Осиповича Лыкова (Иосифовича, как говорит сама Агафья) — была из староверов-беспоповцев. Во время никонианского раскола крестьяне Нижегородской губернии бежали за Урал и основали на реке Исети село Лыково. Оттуда самые истовые стали уходить всё дальше и дальше в Сибирь, пока не оказались на притоке реки Абакан — Каир-су. Здесь в 1920-х годах братья Лыковы: Карп, Степан и Евдоким и ещё три семьи основали Кержакскую заимку. Брат Степан вскоре умер от болезни, занесённой неизвестным гостем.

С верховий Абакана Лыковых спугнула коллективизация 1933–1934 годов, когда советская власть вдруг решила, что в деревнях должно быть не меньше десяти дворов. Главной заповедью беспоповцев был уход от мира Антихриста, а комиссары и сотрудники ОГПУ со звёздами и красными знамёнами очень походили на служителей ада. Уходу Лыковых в тайгу предшествовала трагедия. Кто-то написал анонимку на Евдокима, мол, тот подростком во время Гражданской войны скрывал белых. На заимку пожаловали сотрудники ОГПУ. Старообрядцы копали картошку в огороде. Испугавшись людей в форме, бросились к дому. Сзади раздался окрик: "Стой! Стрелять буду!" Карп остановился, а Евдоким — нет.

Отец Агафьи — Карп Осипович Лыков. Фото © agafiya-likova.ru

После похорон Карп с женой Акулиной и двумя детьми — пятилетним Савином и двухлетней Натальей ушёл на Алтай, на реку Лебедь, и прожил там до 1937 года. В тот год его снова нашли сотрудники НКВД. Вели себя сдержанно, расспрашивали про Евдокима, но после их ухода Карп в тревоге увёл семью на уже заброшенную Кержакскую заимку.

Ещё одну попытку вернуть староверов в мир предприняли в 1940 году: Лыкова обещали устроить наблюдателем на кордон. А он подумал и снова ушёл в лес. В 1946 году топографы видели его на реке Еринат. В 1948 году там же старообрядцев встретила группа туристов, но Лыковы исчезли и на этот раз — на долгих 20 лет.

Детство Агафьи

О жизни в отшельничестве известно мало. Второй сын Лыковых, Дмитрий, родился в 1942 году, младшая, Агафья, — в 1944-м. Жили трудно, на подножном корму. Огнестрельного оружия не было. Мужчины ставили силки и ямы-ловушки на зверя, рыбачили; женщины собирали черемшу, грибы-ягоды. Разводили огород, сажали картошку, лук, репу, горох. Из конопли ткали одежду на станке. Сами шили: мешок с дыркой для головы и с поясом. Летом ходили босиком, зимой — в лаптях или в кожаной обуви.

Агафья в молодости. Фото © YouTube / Олег и Ольга Таймень. Горные путешествия

Хлеба младшие дети не знали, муки не видели. Хлеб пекли из картошки. Из кедрового ореха делали молоко — ядра перетирали и смешивали с водой. Когда в тайге был неурожай, семья голодала. Бывало и так, что ели берёзовые опилки. В один из таких голодных периодов, в 1962 году, скончалась мать Агафьи — Акулина.

Почему Агафья стала отшельницей

Выбора у неё не было — Агафья родилась в лесу, вдали от людей. Перед чужими людьми и неведомым миром всегда робела. Можно подумать, что Лыков детей держал в лесу насильно, но это не так. В семье царила любовь. Агафья очень любила отца, он был для неё всем, и брата Дмитрия, с которым в детстве делила игры. Когда мать умерла, её роль в отношении младшей сестры стала исполнять Наталья — она была на 9 лет старше.

Карп научил детей читать, чтобы знали церковные книги, которые хранили в семье как зеницу ока. Научил молиться и соблюдать заповеди. Каждый из них был воспитан в страхе Божьем и с детства знал, что человек приходит в мир ради спасения души. Заповеди отца Агафья помнит и сейчас.





— Надо себя прокормить, тело напитать, чтобы не умереть с голоду. И молиться Богу надо, чтобы духовно не погибнуть, — говорит Агафья.

Кто прославил семью Лыковых

В 1978 году на Лыковых набрели геологи, работавшие на Волковской рудной залежи. Руководила ими Галина Письменская. Она описывала Лыкова как древнего старика, босого, одетого в латаные-перелатанные штаны и рубашку. Когда геологи по приглашению зашли в избу с окошком "с карман рюкзака", Наталья и Агафья в страхе упали на колени и стали причитать, что "это нам Господь послал за грехи!". Чтобы не пугать женщин, геологи вышли.

Письменская рассказала, что Карп жил в избе с дочерьми, сыновья жили в отдалении. Позже геологи познакомились и с ними. Отшельники от угощения отказывались, говоря, что "Нам это не можно!". Речь их была усыпана старинными словами, разобрать её было сложно. Карп Лыков с изумлением узнал, что стоящая перед ним женщина не только умеет читать, но ещё и начальник над мужчинами. "Неисповедимы твои дела, Господи!" — так отреагировал на это старик.

Семья старообрядцев Лыковых во время интервью. Фото © ruvera.ru

По-настоящему отшельников прославил журналист Василий Песков: он в 1982 году побывал на заимке Лыковых и написал статью в "Комсомольскую правду", а затем и книгу "Таёжный тупик". К несчастью, к этому времени трое старших детей Лыковых умерли в одно и то же время от пневмонии. Скорее всего, вирус принесли с собой зачастившие к отшельникам гости. Песков описывал, что отец и дочь продукты в подарок не принимали, но были рады вещам: варежкам, платку, отрезу ткани, швейным и скобяным принадлежностям. После книги Пескова Лыковы стали знаменитыми.

Отшельница Агафья Лыкова и журналист Василий Песков переправляются через реку Еринат. Фото ИТАР-ТАСС / Владимир Шелков

Где живёт самая известная отшельница Лыкова

В 1988 году отец Агафьи умер. Было ему уже 87 лет — он был 1901 года рождения. После его кончины дочь пыталась уйти в старообрядческий монастырь, где её постригли в монахини. Однако жизнь среди людей не задалась, и она вернулась в тайгу. Она и сейчас живёт там же, где жила, — в 250 километрах от ближайшего жилья на реке Коэтру.

Вид на дом сибирской отшельницы из семьи староверов Агафьи Лыковой в верховьях Большого Абакана, 2019 год. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Всё это время о ней помнили и простые люди, и власти, и всячески ей помогали. В 2021 году она переехала в новый дом, который был поставлен рядом со старым. Долгое время неподалёку стоял ещё один дом, который срубил для себя тоже отшельник — Ерофей Седов. Он скончался 8 лет назад, и в его доме останавливались гости отшельницы.

Агафья уже не может пилить и рубить дрова — в этом ей помогают добровольцы. Но она ещё содержит огород, который сама раскорчевала на склоне горы. В хозяйстве у Агафьи есть козы, кошки и собаки. Кроме ежегодных помощников из столиц есть у отшельницы и друзья поближе — это двоюродный племянник Антон Лыков и крестник Николай Седов.

Сибирская отшельница из семьи староверов Агафья Лыкова доит козу в сарае в верховьях Большого Абакана. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Правила жизни Агафьи Лыковой

Она никогда не ела сахар, до сих пор не ест продуктов из магазина — это традиция староверов. Продукты берёт только простые: муку, каменную соль, крупу. Она никогда не пила чай — этот напиток навсегда связан с Петром I и расколом, а курящих людей она не одобряет: "Хуже собаки, таких в дом не пускают".

Отшельница не принимает подарки со штрихкодом. Какая-то особо "умная" женщина убедила её, что это — печать Антихриста. "А кто печать примет, тому покаяния несть!" — печалится Агафья. Поэтому волонтёры закрашивают штрихкод на подарках. Не принимает Агафья мыла и спичек.

Сибирская отшельница Агафья Лыкова Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Документальный фильм "Агафья"

В последние годы Лыковой помогают студенты из Московского института радиотехники, электроники и автоматики — МИРЭА. Они привозят Лыковой запас продуктов и заготавливают дрова на зиму. Узнав об этом, журналист Павел Селин загорелся идеей снять документалку о Лыковой. В 2021 году на фестивале документального кино "КрымДок" его фильм "Агафья" стал лучшим в номинации телевизионных фильмов. Он начинается с того, что молитва отшельницы спасает пассажиров вертолёта, в который попала птица. Экспедиция терпит крушение на берегу Коэтру, но все остаются невредимы.

В фильме кратко рассказывается история Лыковых, отшельница и журналисты посещают могилы её родных, восстанавливают порушенные медведем кресты. Документальная картина показывает не только быт отшельницы, но и рассказывает о её мировоззрении: "Что этот ваш город? Одна копоть. Есть только один город — Горний Иерусалим, который Христос после воскресения основал".

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Какие ещё сняты фильмы о семье Лыковых

Агафья пользуется популярностью. Студенты МИРЭА уже сняли про неё фильмы "Агафья. Родом из Евангелия", "Агафья. Вся жизнь — аскетический подвиг", "10 дней в Святой Руси", "Агафья Лыкова о своей жизни". В 2019 году вышел фильм канала "Мир" — "Одна дома".

В 2023 году должен выйти фильм старообрядцев "Агафья и Сонечка", в котором они постараются показать духовную составляющую жизни Лыковой.

Иконы в доме сибирской отшельницы Агафьи Лыковой. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Коронавирус

Жизнь в тайге не курорт. Агафья не раз сильно болела, и помочь ей было некому. Однажды она заболела так, что очень жалела о том, что одна. "Хоть бы кто дрова поднёс!" Встать с постели не могла. Выручало подаренное кем-то пуховое одеяло — им и спасалась от холода, пока не выздоровела.

А осенью 2022 года отшельница свалилась с коронавирусом. Температура под сорок, боль в суставах и мышцах, сильная слабость. Даже картошка осталась не выкопанной. После болезни случилось несчастье — стала дрожать левая рука.

Пожар

Годом ранее на заимке из-за свечи случился пожар. Загорелось две хозпостройки, огонь затронул и старый дом Лыковой. К счастью, на месте оказались трое посторонних — приехали забрать друга, гостившего у отшельницы. Новый дом Лыковой удалось отстоять.

Это не первый пожар в тайге. Агафья уже рассказывала, как однажды на заимке загорелось дерево от удара молнии. К счастью, вся семья была дома и пожар удалось потушить.





Опухоль

В 2014 году приехавший в тайгу врач Хухрев обследовал женщину и обнаружил у неё опухоль весом в несколько килограммов. Пройти обследование отшельница отказалась, но сказала, что опухоль появилась 26 лет назад. Врачу оставалось лишь предположить, что это не онкология, а доброкачественное образование — липома.

Сибирская отшельница Агафья Лыкова. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Новости 2023 года

В этом году Агафья, которой 17 апреля исполнилось 79 лет, уже дважды просила о помощи. В апреле у неё закончились дрова и комбикорм, нечем стало кормить коз. Всё необходимое ей доставили вертолётом добровольцы, они же переправили поближе к заимке заготовленные на другом берегу реки дрова. А в конце июня инспекторы Хакасского заповедника были вынуждены разбирать завалы после наводнения и сооружать удобную лестницу к воде. Разбушевавшаяся река в этом году снесла дом Ерофея Седова.

В конце июня у домика сибирской отшельницы поселились голодные медведи. Геологи рассказывают, что животные, проснувшись голодными, ищут еду и шныряют по округе. И медведица с медвежатами, и просто одиночки. В этот раз заметили, рядом подранный марал бродил. Скорее всего, медведь караулил раненого, вот и подобрался к заимке.

Сибирская отшельница из семьи староверов Агафья Лыкова около своего дома в верховьях Большого Абакана. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Авторы Майя Новик