5 артистов, сыгравших свою судьбу в кино Оглавление Павел Луспекаев Василий Шукшин Анатолий Папанов Владимир Тихонов Константин Хабенский Какие фильмы прославили актёров, но стали для них роковыми, в подборке Лайфа. 25571 25571 Владимир Тихонов, Анатолий Папанов, Павел Луспекаев, Константин Хабенский, Василий Шукшин. Кадры из фильмов © kinopoisk.ru, © ТАСС / Анатолий Ковтун

Павел Луспекаев

Актёр Павел Луспекаев, сыгравший роль таможенника Верещагина в "Белом солнце пустыни", повторил судьбу своего героя, не дожив до выхода в прокат кинокартины, получившей народную любовь. В фильме Павел Верещагин погибает, а его реплики входят в историю: "Я мзду не беру. Мне за державу обидно".

Павел Луспекаев. Кадр из фильма © "Белое солнце пустыни". Режиссёр Владимир Мотыль, сценарист Валентин Ежов / kinopoisk.ru

Интересно, что, когда был написан сценарий и началась подготовка к съёмкам, 43-летний актёр был отправлен на пенсию из-за инвалидности. Режиссёр Владимир Мотыль решил, что никто, кроме Луспекаева, эту роль лучше не сыграет, и из эпизодического персонажа Верещагин превратился в одну из изюминок ленты — бывшего царского офицера, который жертвует жизнью ради товарищей.

Для того чтобы сыграть в киноленте, актёр передвигался в сапогах с металлическими упорами внутри, так как к моменту съёмок учился заново ходить после тяжёлой болезни.

В его жизни было множество других не менее серьёзных кинокартин, однако роли были эпизодическими и его считали больше театральным актёром. Образ Верещагина вынес его совершенно на другой уровень. Кто знает, как изменилась бы его судьба, если бы не трагическая смерть. "Актёр редкой и сильной индивидуальности. Луспекаев сумел показать его трогательное простосердечие, наивность, незащищённость", — писали про него советские критики. Павел Луспекаев скончался после премьеры фильма спустя 18 дней. А ещё через 27 лет, уже посмертно, стал лауреатом Государственной премии России.

Василий Шукшин

Василий Шукшин. Кадр из фильма © "Калина красная". Режиссёр Василий Шукшин, сценарист Василий Шукшин / kinopoisk.ru

Писатель, актёр, режиссёр и сценарист Василий Шукшин скончался от сердечного приступа после съёмок фильма "Калина красная", где исполнил главную роль. Близкие и коллеги считали, что роковыми для него стали именно эти съёмки — актёра мучила язва. К тому же сказались рабочие моменты, связанные с советской цензурой, сценарий будущей ленты переписывался несколько раз. Завершив работу над кинокартиной, он выглядел настолько измождённым, что друзья начали за него беспокоиться.

По сюжету пронзительной драмы главный герой Шукшина выходит из тюрьмы и уезжает в деревню, где находит свою любовь и решает порвать с прошлым, но бывшие "друзья" его не отпускают. Когда кинокартина вышла в прокат, один за другим начали умирать актёры, участвовавшие в съёмках, в кинокругах даже заговорили о проклятье. Но Шукшин немного поправил здоровье и получил приглашение сняться в другой драме. В один из съёмочных дней ему стало плохо, дело происходило на борту теплохода. Он ушёл в свою каюту, а когда коллеги его нашли — было поздно.

Анатолий Папанов

Анатолий Папанов. Кадр из фильма © "Время желаний". Режиссёр Юлий Райзман, сценарист Анатолий Гребнев / kinopoisk.ru

Легендарный актёр советского кино Анатолий Папанов "позаимствовал" долю тяжёлой судьбы в картине 1984 года "Время желаний". По сюжету его киногерой из-за изменившихся условий жизни и большого количества расстройств умирает от сердечного приступа. Если в кино главный герой стал жертвой семейной жизни и нелепого брака, то в жизни актёр не жалел себя, отдаваясь искусству. Анатолий Папанов ушёл от нас, вернувшись домой после съёмочной смены, решив принять холодный душ. Сердце актёра не выдержало жару августа 1987 года. В тот день снимали фильм "Холодное лето пятьдесят третьего".

Позднее врачи выяснили, что во всём виновата сердечно-сосудистая недостаточность. Актёр жаловался на боль в сердце, но радикальных мер для лечения не принимал, не менял образ жизни, отдавая всё своё время творчеству и лекциям.

Владимир Тихонов

Владимир Тихонов. Кадр из фильма © "Русское поле". Режиссёр Николай Москаленко, сценарист Михаил Алексеев / © YouTube / © Кинотеатр "Юность"

Сын известных советских актёров Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова Владимир заранее сыграл свою судьбу в фильме "Русское поле" в 1971 году. Известно, что мать, снявшаяся в той же ленте, пыталась отговорить сына от съёмок, ведь им предстояло сыграть эпизод, где Мордюкова горько плачет над гробом собственного сына, которого и сыграл Владимир Тихонов. Спустя два десятка лет ей предстояло пережить это вновь. Её сын скончался от остановки сердца. Лента оказалась пророческой. Как и в фильме, мать потеряла единственного сына.

Вообще, у актёров считается плохой приметой играть роли, где они умирают, их снимают в гробу или убивают. В юности Владимир Тихонов хотел связать свою жизнь с юриспруденцией, но его мать, Нонна Мордюкова, считала, что внешность её сына позволит ему сделать блестящую карьеру в кинематографе, поэтому будущий актёр поступил в Щукинское училище. Его нередко называли "советским Аленом Делоном", брак с Натальей Варлей и успешные роли обещали ему прекрасное будущее, но в результате пагубных привычек его жизнь внезапно оборвалась в 1990 году.

Константин Хабенский

Константин Хабенский. Кадр из фильма © "Женская собственность". Режиссёр Дмитрий Месхиев, сценарист Наталья Чепик / kinopoisk.ru

Родившийся на закате эпохи Советского Союза, но пришедший в кино уже после распада СССР молодой Константин Хабенский получил главную роль в фильме режиссёра Дмитрия Месхиева "Женская собственность" в 1994 году. Эта лента сделала его знаменитым, но в то же время стала для него и роковой.

По сюжету фильма герой Хабенского — юный абитуриент — поступает в театральный институт и влюбляется в своего экзаменатора — состоявшуюся известную актрису. Увы, щемящая драма в партнёрстве с Еленой Сафоновой, которая сыграла безнадёжно больную возлюбленную главного героя, потом претворилась в жизнь будущей знаменитости.

В дальнейшем, уже не в кино, а в жизни супруга Константина Хабенского попала в автокатастрофу и среди последствий аварии врачи выявили у неё рак головного мозга. Актёр приложил большие усилия, чтобы вывезти супругу в лучшую клинику США, оплачивал лечение. Но его жена опасалась радикальных процедур, так как ждала ребёнка и боялась ему навредить. Врачам спасти её не удалось, а малыш родился здоровым. Актёр долго оплакивал потерю возлюбленной. Фанаты до сих пор считают, что совпадения с первой драматической ролью не случайны: так Хабенский якобы навлёк печальную судьбу, выбрав щемящую сердце роль, которая его прославила.

Авторы Мари Медведева