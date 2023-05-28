В долгах как в шелках: 5 российских звёзд, записавшихся в должники Кто из российских селебрити заглянул в финансовую пропасть, а кто рванул туда без тормозов и теперь расплачивается за долги. 27 мая, 23:40 Валерия Ланская, Жерар Депардьё, Сергей Безруков, Дарья Мельникова, Анна Седокова. Обложка © ТАСС / "Ведомости" / Andrei Gordeev, ZUMA, Вадим Тарканов, Михаил Метцель, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / melnikovadsh / zdorovaya_baba

Актёр Сергей Безруков

Актёр Сергей Безруков. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Даже преданных поклонников актёра раздражает навязчивая реклама банка, в которой снялся Безруков. Ролики с его участием усиленно крутили несколько лет по всем телевизионным каналам. И вот наконец-то журналисты заставили актёра признаться в том, что он просто оказался должен банку огромную сумму: кредит был взят, чтобы расплатиться за элитную недвижимость в центре Москвы.

Безруков рассказал, что у него четверо детей и этой покупкой он хотел обеспечить им будущее. Однако планы актёра по беспроблемной выплате кредита перечеркнула пандемия коронавируса: финансовое положение пошатнулось, Безруков был вынужден принять предложение банка о съёмках в рекламе. Сумму долга он тогда не называл, ограничившись тем, что долг "просто огромный".

Несмотря на сотрудничество с банком, актёр признался, что кредит ему выплачивать ещё много лет. Из-за того, что Безрукову приходится трудиться на износ и каждый день выдерживать эмоциональные нагрузки, два года назад он перенёс инфаркт прямо на сцене. Стоит ли элитное жильё таких жертв? На этот вопрос каждый отвечает самостоятельно.

Актёр Жерар Депардьё забыл про налоги

Актёр Жерар Депардьё. Фото © ТАСС / Thierry Roge / Belga via ZUMA Press

В 2013 году актёр Жерар Депардьё с помпой получил российское гражданство. Долгое время он нахваливал страну, в которой его привечали, и даже получил в подарок квартиру. Француз даже перешёл в православие. Правда, случилось это уже после того, как он сначала из лона католической церкви перешёл в ислам, а потом заинтересовался буддизмом.

Но с началом СВО Депардьё как будто пятки скипидаром намазали: он сбежал в Европу и попросил во Франции статус беженца. Перед этим лицедей не забыл продать всю российскую недвижимость.

Убегая, он "забыл" уплатить в России налоги, которые накопились за несколько открытых им ИП, и транспортный налог. Общая сумма невелика — чуть больше 150 тысяч рублей. Но возмущает сам факт! Впрочем, французский лицедей признавался, что в молодости был "юношей с низкой социальной ответственностью" и продавался за деньги мужчинам, грабил могилы и угонял машины.

Актриса Дарья Мельникова

Актриса Дарья Мельникова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / melnikovadsh

Известная по сериалам "Король и Шут", "Записки экспедитора Тайной канцелярии" актриса Дарья Мельникова и бывшая супруга сбежавшего на Запад иноагента Артура Смольянинова* в соцсетях призналась, что "ищет человека, который мог бы помочь ей выплатить ипотеку". Своё заявление Мельникова дополнила провокационной фразой "неплатёжеспособным просьба не беспокоиться".

Дело в том, что Смольянинов* и Дарья Мельникова ещё в супружестве купили квартиру в ипотеку, однако финансовое положение актрисы усложнилось, а сбежавший муж-террорист помочь ей уже не может или не хочет. Чтобы не остаться без квартиры, мать двоих детей выставила в Интернете горячие фото в купальнике.

Поэт, актёр и священник Иван Охлобыстин попросил не травить Дарью, которая и так находится в тяжёлом положении, и рассказал, что отношения супругов были далеки от идеала, так как Смольянинов бил жену. Несмотря на это, кажется, что Мельникова не осуждает экс-супруга и даже говорит о том, что и сама не прочь уехать из России. "Я их понимаю. У них есть эта возможность, у нас её просто уже и нет ни у кого", — высказалась она об уехавших. Возможно, Дарью за границу как раз долги не пускают.

Певица Анна Седокова

Певица Анна Седокова. Фото © ТАСС / Вадим Тарканов

Из-за долгов экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова лишилась квартиры. Она должна была выплачивать банку 430 тысяч ежемесячно. Сначала певица приобрела в Москве в ипотеку квартиру стоимостью 58 миллионов рублей, а затем взяла ещё один кредит — на элитное жильё в центре столицы. Чтобы покрывать долги, Седоковой приходилось ежемесячно платить банку почти полмиллиона рублей.

Пандемия ковида расставила всё по местам: заработки упали, отдавать долги стало нечем. Оплатить ипотеку за первую квартиру помог бывший, а вот с элитной недвижимостью пришлось расстаться. Правда, певица заявила всем, что виноваты не долги, а надоевший ремонт. Но фанаты Седоковой уверены, что всё дело в ипотеке.

Актриса Валерия Ланская

Актриса Валерия Ланская. Фото © ТАСС / "Ведомости" / Andrei Gordeev

Ещё одной жертвой пандемии стала актриса Валерия Ланская, получившая известность после фильма "Рябиновый вальс" и множества сериалов, взявшая в ипотеку трёхкомнатную квартиру. У банка актриса театра и кино заняла 15 миллионов рублей, которые нужно выплачивать 23 года. В месяц Валерия обязана переводить банку 120 тысяч рублей.

Сумма по московским меркам небольшая, однако во время вспышки ковида заработки артистки упали до 40 тысяч рублей в месяц. Начались серьёзные проблемы, но банк пошёл навстречу актрисе и реструктуризовал долг, позволив какое-то время вносить только треть от нужной суммы. Однако в результате такого "подарка" сумма долга увеличилась, а следовательно, увеличился и срок выплаты кредита. Печальная история.

Авторы Александр Лаврентьев