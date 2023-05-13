Как советские спецслужбы мстили за своих и охотились за террористами Оглавление Президентский борт за 14 советских десантников Око за око Месть за "красный тюльпан" Расправа с перебежчиками В мире хорошо усвоили, что скрыться от мести советских спецслужб невозможно. 12827 12827 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Покушение на Захара Прилепина для российского общества стало ещё одним маркером того, что государство пока не решилось на кардинальные меры по отношению к террористам. Народ жаждет немедленного возмездия, не подозревая о том, что такая работа, возможно, уже идёт. Просто она невидима постороннему взгляду. Так было и в СССР, где сотрудники посольств "выражали озабоченность пересечением красных линий", а специалисты готовили операции. Удары наносились точечно и были неотвратимы.

Президентский борт за 14 советских десантников

Весной 1985 года в тюрьме Бадабер в Пакистане вспыхнуло восстание советских пленных десантников. Укрепрайон Бадабер был построен ЦРУ в начале холодной войны. Во время афганской войны США использовали его как базу для боевиков и тюрьму для неугодных. Многие пропавшие без вести советские солдаты в конце концов оказывались именно здесь — в Бадабере.

Сколько именно советских пленных было в укрепрайоне, до сих пор неизвестно. По некоторым данным, не менее 14 человек. Предположительно, среди них находились Николай Дудкин, Александр Зверкович, Сергей Коршенко, Александр Матвеев, Равиль Сайфутдинов и другие солдаты и офицеры. Как вспоминал лидер Исламского общества Афганистана Раббани, которому в 1990-е годы удалось стать президентом, 26 апреля один из русских солдат сумел обезоружить часового, который принёс похлёбку. Воспользовавшись тем, что охрана ушла на вечерний намаз, солдат выпустил всех пленников из камер. Узники, захватив арсенал и хорошо вооружившись, стали занимать помещения тюрьмы одно за другим.

Президент Афганистана Бурхануддин Раббани. Фото © ТАСС / Сергей Жуков

Несмотря на то что им противостояли 3000 боевиков, включая инструкторов ЦРУ и кадровых пакистанских военных, положение сложилось серьёзное. Русские завладели пулемётами, миномётами М-62 и гранатомётами. Они отбили несколько атак, а главное — могли в любой момент захватить радиостанцию и сообщить командованию, где находятся. Если бы международная общественность узнала, что на территории "нейтрального" государства содержатся советские пленные, репутации страны был бы нанесён ущерб.

Захваченные советские солдаты в Афганистане. Фото © Getty Images / Roland NEVEU / Gamma-Rapho

Усиленный штурм тюрьмы длился всю ночь с 26 на 27 апреля и результатов не дал. Успеха не принесли даже танковый обстрел и использование авиации. И тогда пакистанцы взорвали склад с оружием, находившийся рядом. Там хранились снаряды, ракеты и другие боеприпасы. Взрыв был такой силы, что здание тюрьмы, в котором засели русские солдаты, было уничтожено полностью. К этому времени советские солдаты успели уничтожить сотню моджахедов, 62 пакистанцев, 28 пакистанских офицеров и шесть инструкторов ЦРУ. После этого случая лидер Исламской партии Хекматияр приказал русских в плен не брать.

Пакистанцы сделали всё, чтобы скрыть информацию о подавлении восстания, но она всё равно просочилась в СМИ. 11 мая советский посол в Исламабаде Виталий Смирнов вручил президенту Пакистана Мухаммеду Зия-уль-Хаку "решительный протест в связи с гибелью в Пакистане советских военнослужащих", в котором было обозначено, что СССР оставляет за собой право ответа.

Зия-уль-Хак только пожал плечами. А зря. До Лэнгли наши специалисты тогда не могли добраться, а вот до пакистанских сторонников Америки — добрались. Правда, громко об этом заявлять не стали. Но кто знал, в чём дело, всё понял.

В течение последующих двух лет советские войска совершили на территорию Пакистана несколько рейдов, во время которых было уничтожено 234 солдата и моджахеда. А в апреле 1988 года в военном лагере Оджхри неподалёку от Исламабада был подорван склад с боеприпасами, погибло до 1300 военных. Пакистанцы рвали и метали, но диверсантов и след простыл.

Бывший президент Пакистана Зия-уль-Хак. Фото © Getty Images / Chip HIRES / Gamma-Rapho

Вишенкой на торте стала авиакатастрофа, случившаяся в том же году 17 августа с президентским самолётом. Произошло это в момент, когда президент Зия-уль-Хак вылетел с полигона Тейпур Тамевали, где американцы продемонстрировали ему возможности танка "Абрамс М-1", в Исламабад. До столицы борт № 1 не долетел. "Геркулес С-130" потерял управление, свалился в пике и разбился под городом Лахор. Вместе с президентом погибло 37 офицеров и сотрудников правительства.

Позже пакистанцы предположат, что на борту самолёта находился контейнер с отравляющим газом, а ЦРУ найдёт следы взрывчатки — тетранитрата пентаэритрита. Официально заказчики и исполнители акта возмездия так никогда и не были найдены. Но спецслужбы Пакистана, конечно, связали крушение "Геркулеса" с местью КГБ за Бадабер.

Око за око

30 сентября 1985 года в Бейруте были похищены четверо сотрудников советского посольства: секретарь консульского отдела Аркадий Катков, атташе Олег Спирин, торговый представитель Валерий Мыриков и врач Николай Свирский. Машины посольства подрезали на улице, советских граждан выволокли из них и увезли в неизвестном направлении. Позже станет известно: Катков пытался оказать сопротивление и его ранили. Позже выяснилось, что заложники содержались в скотских условиях, у секретаря началась гангрена, и его убил террорист Имад Мугния по кличке Гиена.

Похищенные советские дипломаты. Фото © versia.ru

Едва в посольстве стало известно о ЧП, как в дело вступили спецслужбы. По своим каналам они выяснили, что за похищением стоит группировка "Силы Халида ибн аль-Валида", лидером которой и был Гиена — личный охранник председателя Организации освобождения Палестины Ясира Арафата. Гиена действовал не сам, а по заказу Хезболлы* — другой радикальной организации Палестины.

Советскому Союзу тут же был выдвинут ультиматум: если СССР не заставит президента Сирии Хафеза Асада прекратить военные действия на севере Ливана и уступить территории Палестине, заложники будут расстреляны, а Посольство СССР в Бейруте возьмут штурмом. Пока посол вёл переговоры с Арафатом и Гиеной, агенты КГБ попытались освободить заложников, содержавшихся в тюрьме в Баальбеке, а когда это не удалось, попросили помощи у Москвы.

Тогда из столицы в Бейрут прибыли десять спецназовцев подразделения "Вымпел". По официальной информации, вымпеловцы воздействовали на террористов исключительно убеждением. А по неофициальной — сначала в Бейруте таинственно пропали десять участников "аль-Валида", после чего на пороге дома Гиены появился мальчик. Он принёс письмо, в котором Гиене предлагалось самому выбрать новую жертву из близких — в списке были их адреса. Через сутки выжившие дипломаты, заросшие до бровей и похожие на бездомных, уже стучались в ворота посольства.

Спецназ "Вымпел" в Ливане. Фото © kulturologia.ru

Поговаривали, что "достучаться" до Гиены удалось лишь после того, как труп одного из его ближайших соратников подбросили ему на крыльцо. Врут! Не наши это методы.

Месть за "красный тюльпан"

Эта история случилась в Афганистане в 1987 году. В провинциях, где афганцы занимались выращиванием опиумного мака, стали находить срочников, убитых моджахедами самым зверским образом: с верхней части тела ребят полностью снимали кожу. Казнь "красный тюльпан": самая жестокая экзекуция. Тела убитых таким способом находили в плотно зашитых полотняных мешках, оставленных там, где их могли найти. Это был акт устрашения, ведь советские войска то и дело перерезали пути наркотрафика.

Фермер стоит на возделываемом поле опийного мака в Афганистане. Фото © Getty Images / Reza

Сотрудники Комитета государственной безопасности безошибочно определили "почерк" ЦРУ: таким же способом американцы убивали во время войны во Вьетнаме. Операцию по ликвидации убийц поручили провести спецназу ГРУ. Увы, отомстить за ребят спецназовцы смогли только после восьмой жертвы. К этому времени чувствовавшие себя в безопасности террористы и их западные кураторы решились на встречу в местечке Сельгази на границе с Пакистаном.

Здесь, в небольшом ауле в горном ущелье, к которому вела только одна дорога, их ждала настоящая засада. Ранним утром со стороны гор по ним ударила группа из 50 спецназовцев, спустившихся с отвесных скал. 30 человек были убиты на месте. Оставшиеся террористы и их кураторы бросились удирать на машинах, но на выходе из ущелья их ждала засада, уничтожившая два автомобиля из четырёх. Оставшиеся машины были добиты с вертолётов Ми-24. Во время этого боя были уничтожены полевые командиры Алим ибн Рашид и Абдула Тавакул. А останки куратора из ЦРУ Билли Майлса были буквально сметены в совочек и отправлены в пакете американским дипломатам. Майлса опознали по ножику с гравировкой; он носил его ещё с Вьетнама. После этого расправы над нашими солдатами прекратились.

Советские войска в Афганистане. Фото © Getty Images / Robert Nickelsberg

Расправа с перебежчиками

Не уходили от наказания спецслужб и предатели. Так, бежавший из Лондона на Запад в 1971 году майор КГБ Олег Лялин, выдавший ЦРУ 90 нелегалов и сорвавший десятки операций, умер "от неведомой болезни". Предатель Олег Пеньковский, полковник КГБ, был казнён. Агенты ЦРУ до сих пор запугивают его смертью перебежчиков, уверяя их, что Пеньковского сожгли живьём.

В 1980-х годах в Австрии был ликвидирован перебежчик — командир эсминца "Несокрушимый" Николай Артамонов. Офицер поступил как Андрий из "Тараса Бульбы" — влюбился в прелестную польку и сдался шведам. С собой предатель прихватил секретные карты береговых укреплений СССР и фарватеров. За это новые хозяева вывезли Артамонова в Штаты, где предоставили ему должность военно-морского аналитика. Нашу разведку появление такого ценного кадра в ЦРУ не устроило. Артамонова выманили в Вену, где его скрутили агенты КГБ. По идее, они должны были вывезти его в СССР, но кто-то случайно или намеренно не рассчитал дозу снотворного.

Николай Артамонов и Ева Гора. Фото © a4.news

В автокатастрофе на пустом шоссе в Пенсильвании нашёл свой конец подполковник КГБ и предатель Рейно Хейханен, выдавший американцам разведчика Вильяма Фишера (Рудольфа Абеля).

Спецслужбы России не оставили практику возмездия СССР. В 2010 году неожиданно "подавился мясом" бывший агент СВР, перебежчик Сергей Третьяков. За своё предательство он получил от ЦРУ крупную сумму и защиту, но это его не спасло. Совершенно "случайно" взялся за оголённый провод рукой принимавший ванну перебежчик Василий Торопов. Череда смертей настигла и кавказских террористов.

Можно возразить, что множество преступников всё ещё спокойно живут на Западе. Живут. Но вот по поводу "спокойно" — тут можно поспорить. На Лубянке помнят о каждом.

Авторы Александр Лаврентьев