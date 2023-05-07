Апостол апокалипсиса: Куда исчез советский гений, получивший доступ к компьютерам Пентагона Оглавление Модель ядерной зимы и жизнь через 150 лет Гений из глубинки От изучения атмосферы — к ядерной зиме Исчезновение США не выжить Почему Владимира Александрова, предсказавшего Земле ядерную зиму, а США — мгновенную гибель, даже не искали в СССР. 13564 13564 Владимир Валентинович Александров. Обложка © oadam.livejournal.com

Охоту на советских учёных американцы не прекращали никогда. Они знали: главное богатство страны — её люди. А Владимир Александров сделал то, чего не смог сделать никто на планете, — просчитал последствия ядерной войны между СССР И США и обмолвился, что получить информацию о Пентагоне для него — не проблема.

Модель ядерной зимы и жизнь через 150 лет

До Александрова учёные строили совершенно иные концепции последствий ядерной войны. И все они были более-менее благополучными для человечества. Да, определённое количество людей должно было погибнуть, страны должны были еще десятилетиями испытывать экономические трудности, но человечество должно было выжить! Такие выводы делали западные учёные. Александров перечеркнул эти надежды. Согласно его модели, выжить не мог никто!

Все предположения учёного были пропущены через алгоритмы новейших американских компьютеров, и выводы были неутешительны. При нанесении ядерных ударов по Америке, Европе, Советскому Союзу, Японии, Северной и Южной Корее общей мощностью всего в 100 мегатонн планету Земля ждала климатическая катастрофа, сравнимая с ледниковым периодом.

Ядерная зима в Москве. Фото © oadam.livejournal.com

Ядерная зима должна была наступить вследствие огненных смерчей, которые будут бушевать над всеми крупными городами. Они поднимут в атмосферу Земли не менее 200 миллионов тонн пепла, который на треть будет состоять из атомарного углерода, и этот углерод поглотит свет, загородив поверхность планеты от солнечных лучей. Между тридцатой и шестидесятой параллелями наступит ночь, которая будет длиться месяц.

Все леса в Северном полушарии Земли погибнут — четверть сгорит, остальное умрёт без света. Погибнут все сельскохозяйственные культуры, сады и виноградники. Температура воздуха опустится на 50 градусов. Это приведёт к вымерзанию тропиков на экваторе и к гибели всех теплолюбивых животных. Планету ожидают мощные ураганы, которые будут сметать и леса, и селения. Уже через 40 дней после ядерного удара температура в Африке опустится ниже ноля, а в Южном полушарии упадёт на 10 градусов. В атмосфере начнёт накапливаться угарный газ.

Очищение воздуха возможно лишь через 150 лет. К этому времени на Земле не останется цивилизации — животные умрут от изменения климата и отсутствия кормовой базы, а люди — от голода.

Когда Владимир Александров выступил с докладом, в котором описал сценарий ядерной зимы в Хельсинки, академик фон Рихт признавался: "Я видел всё, я прошёл войну, но ещё никогда мне не было так страшно".

Гений из глубинки

До сих пор известно о нём крайне мало. Родился Александров в 1938 году в посёлке Память Парижской Коммуны Горьковской области (ныне — Нижегородская), окончил МФТИ, в 1967 году защитил кандидатскую на тему "Течение излучающего газа в осесимметричных соплах". Работал в вычислительном центре Академии наук. Тогда это был научно-исследовательский институт в области вычислительных методов и математического моделирования.

Там Александров работал под руководством другого учёного — Никиты Моисеева. Впрочем, сам Моисеев позже писал, что на заключительном этапе его работа состояла "в основном в критике". Он создал две лаборатории, которые моделировали процессы биотической природы и динамики систем "Океан" — "Атмосфера". Задача была нетривиальной — советские учёные с помощью математики и компьютерных алгоритмов хотели создать инструмент, способный анализировать и прогнозировать процессы взаимоотношений человека и биосферы Земли. О ядерной зиме тогда никто не думал. Одну из лабораторий и возглавил Александров.

Владимир Александров (третий слева) на международном симпозиуме в Хельсинки, сентябрь 1983г. Фото © oadam.livejournal.com

Когда дело дошло до проверки алгоритмов на компьютере, дело встало: в СССР в конце 1970-х не было столь мощной ЭВМ, способной решить нужную задачу. Вы не поверите, но тогда на помощь советским математикам пришли... американцы! Да, вот такой у нас был на самом деле "железный занавес".

Свою помощь в разгар холодной войны предложил руководитель климатологической программы США профессор Бирли. Он выделил средства на то, чтобы советские учёные могли проверить свои выкладки на суперкомпьютере в Центре исследований климата в Боулдере. И Владимира Александрова отправили в командировку в США на восемь месяцев. Там он не только проверил все свои алгоритмы, но и снял видео прямо с дисплея американского компьютера. Рискну предположить, что все данные о его работе, конечно же, попали к американцам. В СССР работа Александрова позволила безошибочно предсказать погоду на несколько месяцев вперёд, и это был прорыв.

От изучения атмосферы — к ядерной зиме

Идея спрогнозировать климат Земли после ядерной войны возникла у учёных после того, как в марте 1983 года астроном из США Карл Саган опубликовал несколько сценариев возможной катастрофы, среди которых была и ядерная зима. Именно тогда Моисеев и попросил Александрова с помощью его вычислительной системы проверить теорию ядерной зимы. К этому времени такие расчёты можно было проводить и в СССР.

Саган в 1987 году. Фото © Wikipedia / Kenneth C. Zirkel

Работа была выполнена к июлю, а её результаты несколько раз перепроверены. Цифры были неумолимы. Даже в том случае, если ядерные державы использовали свои арсеналы на треть, Землю ждала катастрофа. Даже в Саудовской Аравии температура, по прогнозам, падала на 30 градусов. Биосфера тропиков погибала. Тайга в северном полушарии могла выжить в том случае, если ядерная война будет зимой. Океаническая биота могла уцелеть, но и её ждала колоссальная перестройка. И это всё ещё без учёта действия радиации! Оказалось, что выжить можно только на некоторых островах океана, — вода в этом случае играла роль аккумулятора тепла, и там изменения климата были не столь катастрофическими.

Впервые свои выкладки советские учёные представили общественности 31 октября 1983 года в Вашингтоне на конференции, посвящённой последствиям ядерной войны. Это был триумф Александрова и советской науки — впервые в мире был сделан расчёт последствий войны на целый год. Американцы могли дать прогноз только на месяц. При этом они не учитывали взаимодействия атмосферы и океана. Расчёты советских учёных были исчерпывающими. В последующие годы они проверялись и переправлялись учёными всего мира, и опровергнуть выводы Александрова никто не смог: биосфера земли после ядерной войны изменится так сильно, что это "исключит возможность жизни на Земле человека".

Исчезновение

Несмотря на триумф, учёные с трудом выбрались из США. Летели через Мексику, — из-за инцидента с корейским "Боингом" на Дальнем Востоке им не продавали билеты на самолёт. На родине их встретили прохладно. Концепция ядерной зимы не обрадовала партийную верхушку. "Чего Вы вылезли, сидели бы дома, занимались бы наукой, растрезвонили на весь мир. Без вас Сагану и не поверили бы", — таков был общий тон. Некоторые и вовсе обвиняли учёных в отсутствии патриотизма.

Тем не менее Александров был на пике популярности. Это был общительный, очень обаятельный, активный человек. Прекрасно знал языки. По-английски говорил с техасским акцентом, что умиляло американцев. Он ездил по международным конференциям и рассказывал о системе моделирования и о последствиях ядерной войны. Надо признать, что именно его выступления подтолкнули США и СССР к заключению целого ряда договоров об ограничении распространения ядерного оружия.

Но для самого Александрова всё закончилось трагически. 31 марта 1985 года он находился в испанской Кордове, куда приехал с очередным докладом. Пошёл пешком до гостиницы и исчез. В номере остались все личные вещи и крупная сумма денег. Спустя год испанская полиция поставила СССР в известность, что он не пересекал её границы.

Его дочь Ольга вспоминала, что перед отъездом в Испанию отец изменился: перестал шутить, исчезла лёгкость, его что-то мучило. Научный руководитель Никита Моисеев уверен: исчезновение Александрова — дело рук ЦРУ. Всё дело в том, что Александров оказался единственным человеком в СССР, который имел доступ к компьютерным системам США. Более того, Александров, будучи в США, однажды сам пошутил, что ему ничего не стоит проникнуть во все американские секреты, после чего его стали ограничивать.

Фото © Wikipedia

Тем не менее Александров, благодаря личной дружбе с американским учёным Майклом МакКракеном, продолжал работать на компьютерах закрытой Ливерморской лаборатории. Возможно, в ЦРУ его сочли чересчур опасным или посчитали разведчиком и попытались завербовать, но что-то пошло не так. Позже Моисеев в книге "Как далеко до завтрашнего дня" напишет, что его самого предупреждали — в США есть люди, которым не по нраву контакты Александрова с Ливермором. После исчезновения учёного эти контакты были разорваны — ведь всё держалось на личной симпатии.

США не выжить

После пропажи учёного лаборатория Александрова распалась. Последней работой, которую проделали его последователи Пархоменко и Мочалов, был прогноз для США: что будет в случае, если их ядерный удар по СССР останется без ответа. Расчёты показали, что территория США будет заражена радиацией, доза которой будет в 20 раз выше дозы Чернобыльской катастрофы.

Несмотря на уверенность Моисеева, что Александров мёртв, другие люди — журналисты, дипломаты и друзья — всё же пытались искать учёного. Это никому не удалось, зацепок так никто и не нашёл. Большинство его знакомых считает, что он был убит. Высказывались предположения, что ученый "сбежал", в иностранной прессе муссировались рассказы о том, как Александрову нравилась "беспроблемная" жизнь в США, так как он был "в восторге от гамбургеров".

Однако Моисеев был на 100% уверен в коллеге — диссидентом тот не был. Скорее, его могли похитить, для того чтобы в дальнейшем использовать его гениальный ум для моделирования различных ситуаций. В любом случае американцы прислушались к советскому учёному — ведь недаром в XXI веке богатейшие люди Америки скупают острова вблизи Новой Гвинеи и строят на них убежища на случай ядерной войны.

Авторы Александр Лаврентьев