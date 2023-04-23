10 способов, как добиться уважения других людей Чем меньше люди знают о вас, тем больше уважают и тем внимательнее прислушиваются к вам, считают психологи. Лайфхак для тех, кто намерен кардинально изменить мнение людей о себе. 22 апреля, 23:40 Обложка © Freepik / senivpetro

Держите эмоции под контролем

В семье и на работе ничто не ценится так дорого, как эмоциональная сдержанность. Нервный человек раздражает, пугает других людей и отталкивает их своим поведением. Конечно, время от времени у каждого из нас случаются неприятности, однако держать эмоции под контролем, не раздражаться и не поддаваться вспышкам гнева — ценное качество. Да, наверное, сложно удержаться от крепкого словца на дороге, когда на вас мчится лихач, но остаться спокойным во всех остальных случаях можно. Как говорил космонавт Андриян Николаев, главное — спокойствие.

Уважайте себя

Вы, наверное, и сами знаете, что люди перестают вас ценить, если вы всегда рядом и никогда не отказываете им в просьбах. Такова особенность психологии: человек не ценит то, что имеет. Если вы всегда готовы по просьбе шефа остаться на переработку и всем помогать, то люди, конечно, воспользуются вашей добротой, но вряд ли будут вам по-настоящему благодарны.

Человек, который откликается по первому зову, производит впечатление субъекта, у которого слишком много свободного времени и ему нечем заняться. Заведите привычку находиться "вне зоны доступа" для всех хотя бы время от времени. Не бегите сломя голову отвечать не телефонный звонок шефа в выходной день. В конце концов, это ваш законный выходной. Не хватайте с воодушевлением приглашение на вечеринку — над приглашением можно и подумать. Постарайтесь, чтобы другим людям вас всегда не хватало.

Делайте комплименты грамотно

Никогда никому не льстите — люди это прекрасно чувствуют. Особенно это касается тех, от кого вы зависите. Если вам нужно, чтобы вас запомнили, научитесь делать неожиданные комплименты. Похвала должна быть искренней, меткой и неожиданной. Чем реже вы будете её произносить, тем выше её будут ценить окружающие.

Попробуйте угадать, что важно для каждого конкретного человека, и сделайте ему комплимент по этому поводу. Если на вечеринке вы скажете миловидной коллеге, что она прекрасно выглядит, вряд ли она вас запомнит — то же самое ей скажут и другие гости. Лучше найдите повод и сделайте комплимент её уму или вкусу. А комплимент женщины красивому мужчине по поводу его внешности или дорогой машины заставит его навсегда её запомнить. Дамы, наверное, думают, что красивые мужчины получают такие комплименты часто, но это не так.

Говорите по делу и медленно

В школе, а потом в институте нас учат говорить много и красочно — развивают речь. Но в жизни многословный человек производит впечатление суетящегося, мельтешащего, поверхностного человека. И на работе, и в шумной компании иногда полезнее помолчать. Во-первых, так вы дадите высказаться другим людям, а люди, как правило, ценят тех, кто даёт им говорить о себе любимых. А во-вторых, для внимательного собеседника вы станете загадкой, которую вдумчивый человек захочет разгадать. К тому же так у вас появится возможность как следует обдумать свои слова и высказаться кратко, точно и ёмко.

Во-первых, медленная речь легче воспринимается. Во-вторых, она выдаст в вас уверенного и спокойного человека. В-третьих, вы сами сможете неторопливо обдумать свои слова. В-четвёртых, это успокаивающе действует на других людей и они интуитивно тянутся к источнику спокойствия и стабильности.

Не суетитесь

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Оставьте суету и торопливость для школьников и студентов. Вы можете себе позволить двигаться в своём собственном темпе, даже если этим будете выбиваться из общего потока. Ваше движение — это ваше достоинство. У женщин есть поговорка: "Никогда не бегайте за трамваем и за мужчиной — вслед за этими всегда будут другие". Расслабьтесь, и ваши независимость и уверенность в себе передадутся другим. Вы не знаете, в какую сторону двигаться? Не беспокойтесь об этом. 99% людей тоже этого не знают и просто следуют за теми, у кого уверенный вид.

Умейте отказывать

Люди, старающиеся всем угодить, часто соглашаются сделать что-то такое, которое, как им кажется, принесёт уважение в обществе. Однако, если всё время говорить другим "да", в один прекрасный момент можно обнаружить, что вас просто используют, а вы всё равно находитесь в депрессии и мучаетесь от сознания собственной бесполезности. Научитесь говорить "нет", когда дело касается вашего личного времени и пространства. Вскоре окажется, что это довольно легко — приучить сослуживцев, начальника или членов семьи к уважению вашего личного времени и пространства. Объясните, что в это время вы отдыхаете. Набравшись новых сил, вы будете лучше работать.

Не старайтесь всем понравиться

Некоторые вырастают с убеждением, что они обязаны всем нравиться. Эта проблема идёт из детства: если мы нравимся нашим родителям, мы получаем от них поощрение. Но детство проходит, а привычка всем нравиться остаётся и иногда превращается в настоящее заискивание перед окружающими. Ничего хорошего это не приносит. Детство осталось позади, другие люди — это не ваши родители и не оценят ваших стараний. Поэтому оказывайте им услугу только тогда, когда это уместно и не ставит вас в неловкое или зависимое положение.

Не отводите взгляд

Нет, вам совсем необязательно пялиться на всех — это сочтут вызовом. Но, если вы встречаетесь с кем-то глазами, стоит на несколько секунд задержать взгляд другого человека. Этим вы даёте понять, что уверены в себе и что вам интересны окружающие. В век, когда не все могут оторваться от экранов смартфонов, это умение бесценно. Оно поможет наладить контакт и повысит вашу ценность в глазах других людей.

Ходите в парикмахерскую

Психологи отмечают, что ухоженный вид повышает шансы быть замеченным: ваши друзья, коллеги и даже соперники будут относиться к вам с большим доверием и приязнью. Конечно, мы все неидеальны и мало кто, глядя на себя в зеркало, на сто процентов доволен тем, что видит. Но маникюр и ухоженные волосы повышают шансы добиться успеха — такова реальность.

Не экономьте на одежде

Одежда должна быть качественной и дорогой. Хороший костюм или платье, дорогая обувь, со вкусом подобранные аксессуары позволят вам в обществе произвести впечатление, не открывая рта. Так уж заведено: встречают по одежде.

Авторы Александр Лаврентьев