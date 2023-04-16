4 привычки советских людей, которые делают россиян сильными Оглавление Полагаться на себя Ориентироваться на свои ценности Содержать тело и душу в чистоте Не мстить поверженным врагам Какие привычки достались нам в наследство от эпохи СССР и до сих пор позволяют нам психологически выдерживать трудности. 57183 57183 Счастливая советская семья. Обложка © ТАСС / Толочко Александр

У русского человека выбора не было: или сгинуть, или выстоять, выжить и воспитать себя таким, чтобы даже самому сильному противнику было страшно идти против.

Полагаться на себя

Среди болот и снегов древний славянин мог надеяться только на себя, на своего брата, сына, внука. В счёт шла только самая близкая родня — род. Остальные люди племени могли жить довольно далеко, за помощью не набегаешься. В крупных городах основным занятием были ремёсла и торговля, а вот крестьянам центральной части и Поволжья приходилось трудно. Деревеньки до XVII века были маленькими, пахотной земли среди болот было мало, соседи жили далеко и большую часть года до них было не добраться.

Выходить из трудных ситуаций приходилось самим. Поэтому русские сами себя лечили — травами и заговорами, а позже — святой водой да молитвой, сами себя обшивали, сами скорняжничали, бортничали, пекли хлеб и были привычны и даже равнодушны к окончанию собственной жизни. Отсюда в народе столько пословиц и поговорок об этом: "Кончины бояться — на свете не жить", "Двух не бывать, а одной не миновать", "Прежде века не помрёшь". Такое равнодушие к окончанию земных лет было свойственно древним славянам ещё во времена язычества, а после христианизации Руси оно лишь усилилось: стоит ли всерьёз относиться к временной жизни, если после неё тебя ждёт бессмертие? Если "мы попадём в рай, а они просто... того..."?

Заготовки на зиму. Фото © ТАСС / Медведев Михаил

В мирной жизни и во время войны в ход шли русская смекалка, интуиция; действовать русские предпочитали загодя, делая запасы на голодный год, обходя гиблые места стороной, а в случае набега кочевников строили ловушки и западни. Часто врагов на месте не ждали, по старой скифской традиции уходили в чащобу, заманивая пеших и конных неприятелей в топи и дебри.

Во времена СССР эта привычка буквально обновилась. В Стране Советов каждый понимал: его судьба, как и судьба всей страны, зависит только от него самого. Хочешь что-то сделать, чего-то добиться — делай и добивайся! Хочешь освободить страну от нацистов? Бери винтовку в руки! Хочешь покорить звёзды? Садись за учебники!

Привычка надеяться только на свои силы настолько въелась в суть русского человека, что даже сейчас, в современной жизни, многим сложно попросить помощи у друзей или родственников. К таким просьбам в деревнях прибегают крайне неохотно, до последнего предпочитая обходиться своими силами: у брата свой дом и свои заботы.

Ориентироваться на свои ценности

В России человек определяется не только воспитанием. В его внутренностях, в его сверх-эго буквально зашиты традиционные ценности: Бог, родная земля (Родина), верность семье (роду), долг и честь. Недаром в XIX веке каждый русский офицер был верен формуле: "Душу — Богу, сердце — жене, жизнь — Отчизне, честь — никому".

Традиционные ценности — вера. Фото © ТАСС / Метелица Сергей

В СССР эти идеалы были возведены в абсолют, исключая Бога, но даже советскому строю не удалось вытравить веру. Стоило ему пасть, как традиция вернулась на место, а русский человек быстро почувствовал себя самым что ни на есть кондовым ортодоксом. А старая формула "Русский — значит православный" напрочь исключила влияние разных сект, которые много лет взращивало на территории бывшего Советского Союза ЦРУ. Новые люди с вдруг проснувшимся в них традиционным сознанием опять готовы служить Родине, защищать семьи от врагов — в том числе и от духовных — и молиться Богу.

Во времена СВО почитание рода вдруг предстало в новом свете — как явление череды павших предков, христианских воинов, которые глядят на нынешних бойцов из своего бессмертия и перед которыми придётся держать ответ за все поступки и убеждения. Их суд может быть страшнее суда собственной совести.

Содержать тело и душу в чистоте

В отличие от католиков, ради рая истязавших своё тело и дух, русский человек привык к тому, что в здоровом теле здоровый дух! Его тело сызмальства закалялось зимними морозами, летними росами и физическими упражнениями. Уже в четыре года мальчика сажали на коня, в 12 отводили в лес для инициации, а 14-летний подросток на Руси был обязан сходить в военный поход и показать, на что способен. Только после этого он считался взрослым. Девочки часто участвовали в мальчишеских играх, пасли коз и гусей, к десяти годам умели делать всё, что делала взрослая женщина, в том числе работали в поле, а на Дону казачки ездили верхом и владели пищалями и пиками. Издревле блюли русские и чистоту тела: мылись в бане, окунались в ледяную воду.

Русская баня. Фото © ТАСС / Минеев Михаил

Чистоту души блюли молитвой и исповедью, избегая нечистых помыслов, не занимаясь самокопанием, а поступая по заповедям святых отцов: согрешил (упал), поднялся (покаялся), получил прощение — живи дальше с чистой совестью и впредь не греши. Даже самый жестокий бандит знал, что первым в рай вошёл разбойник и что он, покуда жив, может вымолить у Бога прощение или заслужить его — положив жизнь "за други своя".

Не мстить поверженным врагам

Враги считают это слабостью, но в этом сила русских — в неспособности распинать своих поверженных и униженных врагов. По всей Европе издревле пленённый враг становился рабом навечно. Его можно было продать, купить, убить. И только у славян, причём любых — и восточных, и западных, он становился рабом на определённый срок, после которого мог остаться в племени как равный или вернуться к своим.

В СССР поступали с врагами в точности по старому закону: пленные должны были отработать на восстановлении народного хозяйства, должны были искупить вину трудом, после чего имели право отбыть в свои Европы.

И сейчас русские помнят эту стародавнюю привычку. Она жива в предложениях заставить рядовых нацистов, не замешанных в преступлениях, отстраивать разрушенные ими города.

В СССР пленные должны были искупить свою вину трудом. Фото © ТАСС / Трахман Михаил

В Интернете то и дело вспыхивают споры на эту тему и слышны предложения расстреливать всех, но вот в чём вопрос: много ли из агрессивных пользователей на самом деле живут на территории России? Или это выкрики врагов, желающих посеять ещё больше ненависти в сердцах людей?

Русский народ — народ-миротворец. Не Россия начинала войны, Россия их всегда заканчивала. Наше имперское мышление подразумевает в том числе и милость к побеждённым на правах более сильного народа и более крепкого государства.

Авторы Александр Лаврентьев