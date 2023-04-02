Какие испытания ждут Россию в 2023 году: Пророчества и предсказания Ясновидцы делают свои прогнозы на 2023 год. Что ждёт жителей России и других стран? 1 апреля, 23:40 Обложка © Shutterstock

Это будет тяжёлый год

Астролог Светлана Драган считает, что начиная с апреля 2023 год станет переломным в судьбе России. Эта весна принесёт стране какую-то катастрофу, но принесёт и перемены: случится радикализация общества и полная смена курса власти, который будет направлен на формирование внутреннего ядра страны. Возможно, 2023 год станет первым годом новой эры вообще для всего мира. Что подразумевается под грядущей катастрофой, неясно. Возможно, это чересчур быстрые изменения в обществе, а быть может, и применение какого-то оружия на территории СВО.

Экстрасенс Мехди Эбрагими Вафа считает, что начавшийся год будет тяжёлым как для России, так и для всего человечества. Мир распадётся на три части. США и Евросоюз будут по-прежнему противостоять России, Белоруссии, Сирии и Ирану. Введённые против России санкции бумерангом вернутся к европейцам — в Европе начнётся безработица. Экстрасенс считает, что самыми опасными для России станут три месяца: апрель, май и июнь. Именно в это время конфликт между Русским миром и Западом может углубиться до критической степени. Чем закончится кризис, зависит больше от России. Она должна наконец ответить англосаксам так, чтобы те поняли: воевать только чужой кровью они больше не смогут. Россию могут спасти три фактора: сплочённость народа, убеждённость в правоте и жестокость по отношению к врагам.

Астролог Ксения Есэна уверена, что, несмотря на всю сложность предстоящих событий, прогноз для России скорее благоприятный. В отличие от Вафы, она считает, что России следует действовать не жестокостью, а "во имя жизни и любви". Наша страна должна и будет защищать слабых, и всё добро, которое русские сделают до мая, вернётся к ним сторицей. Однако Россию ждут свои трудности, и в первую очередь экономические. Астролог считает, что 2023-й — это год "мужской энергии". Женщинам придётся несладко, многим нужно будет возложить на себя несвойственные мужские функции. Но тут уже ничего не попишешь: 2023 год — год испытаний. Рождаемость в стране может упасть ещё ниже, и это может стать проблемой, несмотря на все программы.

В России возможен экономический кризис

Нумеролог Кристина Парфенова рассчитала, что весна, лето и осень в 2023 году для России будут непростыми. Во-первых, на международной арене все продолжат говорить только о России. Во-вторых, это будет год духовного пробуждения населения страны. Возможно, власти пойдут на ужесточения: запрет "разврата" и западных ценностей. На первый план выйдут традиции народов России: семья, Родина, вера в Бога. Нумеролог считает, что возможен возврат какой-то части законодательства СССР.

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По мнению Парфеновой, об окончании СВО в этом году не приходится даже говорить. Слишком велико противодействие нашей стране на международной арене. Чтобы западные страны поняли, что могут реально пострадать и даже пасть, должно пройти какое-то время. Сила инерции пока велика. А вот никаких экономических пертурбаций в стране в 2023 году ждать не стоит. Он будет примерно таким же, как и 2022-й. Экономический кризис может начаться в 2024 году, поэтому обычным гражданам лучше укрепить положение своих семей за год: найти работу, в бизнесе выйти на стабильный доход.

Провидица Вера Лион верит, что в 2023 году особую активность начнут проявлять оппозиционеры из команды Навального и опальный политик Павел Грудинин. Однако взлёта их популярности не случится. Всё, что они получат, — это проблемы. В 2023 году Россия будет постепенно втянута в экономический кризис, который уже сотрясает мир. И весь 2024 год пройдёт в усилиях по его преодолению.

Катастрофа в зоне СВО

В последнее время особой популярностью пользуются предсказания математика из Афганистана Седика Афгана, который разработал свою систему научного анализа действительности, на основе которой можно просчитывать будущее. Он считает, что 2023 год для России будет более опасным, чем 2022 и 2024 годы. Год ознаменуется ядерным шантажом между державами. Своё пророчество математик опубликовал задолго до того, как Британия заявила о передаче Украине снарядов с обеднённым ураном. Самая опасная дата в году — это 17 июля 2023 года, и она, опять-таки, связана с радиоактивными материалами. Возможно, в зоне ведения боевых действий случится какая-то провокация.

Судьбоносным для России станет не этот год, а 2025-й. Возможно, тогда славянские государства СНГ смогут объединиться в единое государство. Математик считает, что это произойдёт благодаря событиям, которые случатся в Чернигове.

Кульминация СВО

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А вот буддийский священник Дид Хамбо лама из Иркутской области Шираб предсказал, что весь 2023 год для России будет очень сложным. Ей предстоит большая перестройка. Для граждан год будет поспокойнее, но расслабляться не стоит, особенно молодым. Не нужно брать кредиты и ввязываться в финансовые авантюры — всё может закончиться крахом. Стоит предпочесть более спокойную деятельность и быть осторожными в бытовом плане. А вот СВО в этом году ждёт настоящая кульминация, исход которой ещё не предрешён.

Судьба США: развяжут новую войну?

Ясновидящая Инга Хосроева считает, что в 2023 году в США начнутся безработица, хаос и волнения, убийства полицейских и нападения на участки. США захлестнут техногенные катастрофы. Этот прогноз подтверждают американские эзотерики с сайта treeofwoe.substack. Авторы прогнозов считают, что в 2023 году начнётся процесс падения доллара. Это обусловлено тремя факторами: ухудшением отношений между США и Саудовской Аравией, разрушением экономических связей с Китаем и тем, что США в военном отношении больше не гегемоны мира — выиграть большую войну они не смогут. Тем не менее существует вероятность того, что они попытаются спасти собственную стагнирующую экономику и перевести стрелки на "внешних врагов", развязав ещё одну войну. Вариантов тут немного — с Россией, Китаем, Ираном или Венесуэлой. И это может стать для США настоящей катастрофой.

Судьба Польши: новый гегемон Европы?

Ничего хорошего от 2023 года простые поляки не ждут. Они знакомы с предсказаниями Ванги, которая говорила, что Европа опустеет, и помнят пророчества Нострадамуса, который упоминал о гибели половины населения Европы к 2025 году. Правители Польши ждут, что в ближайшее время страна станет новым гегемоном в ЕС и прострёт свою границу аж до Урала. Хорошие аппетиты, ничего не скажешь. Такие же были у Гитлера, но дело кончилось плохо.

Судьба Турции: катастрофы и этническое самоопределение

Турция — ещё одно государство по соседству с Россией, которое мечтает, подобно Польше, "чтобы все перед ним трепетали". Однако с момента, когда собор Святой Софии в Константинополе сделали мечетью, страну сотрясают катаклизмы — землетрясения и наводнения. Сами турки связи не видят, однако пророк Мухиддин ибн Араби уже предсказал им на этот год нашествие саранчи, новые подземные толчки и небывалую засуху. Цены в стране значительно вырастут, а среди мусульман Европы могут начаться беспорядки.

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Предсказательница Фетхие считает, что на страну обрушатся землетрясения, оползни, будет много человеческих жертв. На территории Чёрного моря или Юго-Восточной Анатолии произойдут важные события, которые затронут всю страну: даже то, что идёт хорошо, обрушится. А вот Эрдоган, как политик, сможет сохранить своё влияние, несмотря на сильную оппозицию.

Судьба Киева

По пророчествам православных старцев, Киев ждёт катастрофа. Она связана с тем фактом, что 21 марта власти Украины во главе с президентом Зеленским запретили верующим доступ к святыням Киево-Печерской лавры. От этого дня следует отсчитать полгода, после чего произойдёт разрушение дамбы Днепрогэса и город погрузится в хаос. Это предсказывали старец Анатолий Киевский и киевская монахиня матушка Алипия. Пророчества этих святых людей буквально совпадают и уже сейчас исполняются. Например, Анатолий Киевский говорил о том, что всё православное священничество "взойдёт на Голгофу", и предсказывал, что Крещатик провалится в метро, а на его месте будет "яма, заполненная водой". То же самое говорила и Алипия. Главную опасность в случае катастрофы будут представлять не массы воды, а донный ил водохранилища, в котором много радиоактивных осадков.

Авторы Александр Лаврентьев