6 элементов деловой моды из СССР, которая снова стала актуальной Оглавление Шапка-пирожок Сумка-дипломат Шляпа федора Массивные очки Тренчкоты и английские плащи Полуботинки на кожаной подошве Как советские шляпы-пирожки, дипломаты, шляпы федора вошли снова в моду. 11421 11421 Обложка © ТАСС / Олег Пороховников

Долгое время советская мода была объектом нападок СМИ. И женщины у нас были неяркие, и мужчины — серые, и даже руководство страны, по мнению западных политиков, одевалось слишком консервативно. Журналисты зубоскалили над шляпами и "пирожками" членов политбюро, а Голливуд чёрными красками рисовал нашу повседневную одежду. Но в XXI веке вдруг оказалось, что советская мода — неисчерпаемый источник вдохновения для модных домов Европы!

Шапка-пирожок

Шапка-пирожок. Фото © ТАСС / Виктор Кошевой, Валентин Мастюков

Американские политики отмечали, что самым консервативным человеком среди советского руководства оставался член ЦК КПСС Михаил Суслов. Серый кардинал Кремля предпочитал тёмные костюмы, длинное пальто с каракулевым воротником и шапку-пирожок. Сотрудники Кремля называли такую шапку папахой. В отличие от шапки-ушанки, она не прикрывала уши. "Пирожок" в моду ввёл ещё генсек Хрущёв, а продолжил Брежнев. Шапку шили в основном из каракуля. Но встречались "пирожки" из мерлушки, котика, стриженого кролика, нутрии и ондатры.

Фасон шапки был придуман не в СССР. Его знали ещё до революции, и назывался он "гоголь". Такую шапку носили не только мужчины, но и женщины. Именно женский вариант шапки был заново введён в моду на Парижской неделе высокой моды в 2012 году. Причём некоторые западные производители стали шить именно "кремлёвский" вариант головного убора. Правда, теперь шапку рекламируют как шапку а-ля рус, в которой особы царской крови ездили на охоту. В популярности шапки есть маленький секрет: её вязаный вариант в пространство западной моды вбросила дизайнер Ульяна Сергеева. Но ещё до неё шапка-пирожок засветилась в 2004 году на Неделе высокой моды в Милане в коллекции дизайнера Миуччи Прады. СССР вечен!

Сумка-дипломат

Сумка-дипломат. Фото © ТАСС / Дилис Антанас

В 1980-х годах в советскую моду прочно, на целое десятилетие, вошла сумка-дипломат. Случилось это благодаря настоящим дипломатам, кинематографистам и телевидению. Дипломат стал непременной деталью образа советского партийного работника любого уровня, учёного, преподавателя, модного студента и даже школьника-мажора. Для студентов дипломат был особенно удобен, так как имел жёсткий каркас: на нём можно было даже сидеть. Многие на занятия ходили так: в одной руке — дипломат, в другой — тубус с чертежами.

В 1990-е мода ушла, дипломаты у бывших советских граждан пришли в негодность и остались в ходу только у бандитов, которые носили в них наличку или оружие.

Но в XXI веке мода вернулась. Дипломаты в ходу до сих пор. Правда, они разделились на два вида: женские и мужские. Женские напоминают сумки-портфельчики, а в мужских по-прежнему носят документы, папки и наличку. Но совсем не обязательно, что обладатель такого портфеля — дипломат.

Шляпа федора

Шляпы федора. Фото © ТАСС / Виктор Будан

На протяжении 40 лет шляпа федора ассоциировалась с СССР, ЦК КПСС и КГБ. Суровые мужчины с квадратными челюстями и широкими плечами плюс вся интеллигенция — вот кто обожал шляпы федора, трилби и хомбург. В СССР федора с короткими полями и трилби были непременным атрибутом делового стиля.

Любопытно, что эта деталь гардероба пришла в СССР из Америки 1930-х годов — такие шляпы обожали носить гангстеры. Любил их носить и председатель Президиума Верховного Совета СССР Андрей Громыко. Кстати, одна из его любимых фетровых шляп была куплена в Нью-Йорке.

В СССР федоры и трилби стали шить при Хрущёве. Когда это случилось, генсек с облегчением вздохнул: "Наконец-то сброшу проклятую американщину!" В западном кинематографе федоры и трилби носили почти исключительно отрицательные персонажи, изображающие агентов КГБ или Штази. А ведь шляпы-то были красивые! Недаром на Западе они снова вошли в моду с начала XXI века. В Россию же сначала вернулся летний вариант трилби — панамка унисекс. В XXI веке федора есть в коллекциях Сен-Лорана, Ryan Roche, Stella McCartney и Twinset.

Массивные очки

Массивные очки снова в моде. Фото © ТАСС / Валентин Черединцев

Вернулись в моду массивные оправы очков, которые в XX веке производила советская промышленность. Оправы в СССР отличались какой-то нарочитой заметностью, толщиной элементов, крупными заушниками. В советском кинематографе такие оправы носили учёные и неудачники. И снова-здорово: массивные оправы опять в моде. И всё это благодаря западным дизайнерам! Чем они вдохновляются? Неужели просматривают старую хронику?

Тренчкоты и английские плащи

Тренчкот. Фото © ТАСС

Этот элемент гардероба в СССР был у всех — от школьниц до пенсионеров. Мужчины носили короткие тренчкоты серого, чёрного или светло-серого цвета, иногда зеленоватые. Дополнением была как раз шляпа федора или трилби. Это было удобно: пиджаки часто выглядывали из-под курток, и такой внешний вид в советское время считался неаккуратным.

Женщины и девушки носили плащики разных фасонов и покроя. Но это была непременная верхняя одежда в межсезонье и во время дождя. Плащики бывали болоньевые, без подкладки — для защиты от дождя, бывали лёгкие, летние, короткие из светлой плащовки, а бывали монументальные произведения советской промышленности: длинные, с непременной саржевой подкладкой, с поясом, хлястиками, отворотами и капюшонами.

В 1990-е годы плащи почти исчезли из гардероба российских граждан, их донашивали только пенсионеры. В нулевые плащей тоже почти не было, молодёжь ходила в куртках, но внезапно мода вернулась. Деловые мужчины снова стали носить тренчкоты, макинтоши и английские плащи, у девушек тренч, пыльник или плащ английского покроя стали элементом офисной одежды.

Полуботинки на кожаной подошве

Обувь на кожаной подошве. Фото © ТАСС / Борис Трепетов

Снова в моду вошли полуботинки на шнурках и кожаной подошве — непременный атрибут гардероба всё того же Суслова. Конечно, секретарю ЦК КПСС их шили на заказ, другой обуви он не признавал. Правда, теперь их называют по-другому: оксфорды, дерби, броги и — ах да! — классические полуботинки. В общем, оглядываясь назад, можно сказать, что в СССР была настоящая мода. Быть может, наши граждане не были такими яркими, как американцы, но женщины оставались женщинами, мужчины — мужчинами. Клоуны были на учёте, а агенты КГБ — всегда на высоте.

Авторы Майя Новик