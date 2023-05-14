8 советских косметических секретов, которые стали популярны на Западе Оглавление Повязки на лицо и массаж Маски из хлопьев Алоэ — от кашля и на лицо Касторовое масло как стимулятор Перекись как осветитель волос Желток как маска и уксус вместо ополаскивателя Самодельный тональный крем Оказывается, приевшиеся бьюти-приёмы из Советского Союза не потеряли актуальности и беднеющие с каждым днём европейцы читают о них как о ноу-хау на страницах таблоидов. 13270 13270 Обложка © ТАСС / А. Рискиев

Уход женщин за собой всегда ценился в Советском Союзе. Кто мог себе позволить, переплачивали спекулянтам за французскую, польскую и немецкую косметику и парфюм. Но наши умелицы помнили старинные секреты красоты и изобретали новые, ведь арсенал советских женщин — технологов, химиков и учёных — был поистине неистощим. Обычные лекарственные средства иногда служили лучшей косметикой и были практически бесплатными. А на Западе только сейчас начинают понимать целебный эффект простых средств и естественной красоты без дорогих кремов и поддерживающих флюидов.

Повязки на лицо и массаж

Процедура гигиенического массажа лица в Институте красоты, Москва, 1972 год. Фото © ТАСС / Альберт Пушкарёв

Поддержка овала лица для советских женщин была доступна в косметологических салонах, которые начиная с 1930-х годов начали открываться по всей стране. Там можно было прибегнуть к сеансам омолаживающего массажа с душистыми маслами. Процедура эта была приятной и недорогой. Мастер аккуратно разогревал все мышцы лица по линиям от носа к ушам, а потом мягко барабанил пальчиками по щекам. Иногда процедура дополнялась дарсонвалем (для поддержания упругости кожи) или жидким азотом (для улучшения кровообращения).

Те, кто не имел возможности посещать косметолога, делали массаж самостоятельно, нанося на кожу растительное масло или любой крем. Самые продвинутые использовали масляные растворы витаминов А и Е, купленные в аптеках. Эта процедура была доступна всем, благо схемы, как делать массаж, печатались в журналах и книгах о красоте. Там же предлагались несложные упражнения для лица, в основном для поддержания упругости мышц вокруг губ. А самые упёртые дамы делали специальные подвязки под подбородок и с ними ложились спать.

Маски из хлопьев

Маска для лица в Институте красоты, 1963 год. Фото © ТАСС / Лев Портер

Кремов для кожи в СССР выпускали достаточно. Они, как правило, содержали ланолиновую основу, поэтому срок годности был невелик, около полугода. Но советские работницы помнили бабушкины заветы о том, что все самые полезные вещества содержатся в натуральных продуктах. Огурцы — для увлажнения век, овсяные хлопья — для питания кожи лица, маска — из клубники. Настоящий стресс для советских мужчин. Мало кто из них мог остаться равнодушным, увидев все эти дары природы на лице своей второй половинки.

Но женщин это ничуть не смущало: они изголялись, пробуя рецепты новых масок и размешивая хлопья с мёдом, огуречную кашицу с творогом, со сметаной. А лимонный сок использовали для выведения веснушек: вкусно и полезно.

Алоэ — от кашля и на лицо

Алоэ использовали и в косметологии, и в народной медицине. Фото © Shutterstock

Сейчас алоэ — тренд. А тогда этот цветок был бесплатным и рос на подоконнике каждой второй советской семьи. Чтобы сделать маску для лица, нужно было отломить несколько нижних веточек, измельчить, нанести на лицо и полежать 30 минут. Алоэ использовали и для осветления кожи, и как средство от морщин, и как питательное средство. Его сок смешивали с огурцом, мёдом и растительным маслом. Из алоэ делали маски для густоты волос, им же лечили кашель.

Касторовое масло как стимулятор

Для густоты волос использовали касторовое масло. Фото © Getty Images / AIan Brodie / Express

Это в капстранах женщина могла купить тушь, провести несколько раз щёточкой по ресницам и получить нужный эффект. В СССР "тушь-плевалку" "Ленинградская" использовали только самые смелые. Она содержала щёлочь, которая при попадании в глаза вызывала бурный поток слёз и растекалась по лицу жуткими разводами. Так как в ней содержалась сажа, отмыть её было сложно. Поэтому советские девушки со школьной скамьи были озабочены тем, чтобы их ресницы были густыми. Для этого их на ночь смазывали касторовым маслом, которое покупали в аптеке (это было известное слабительное средство). Эффект был очевиден: ресницы действительно становились гуще и длиннее. А в деревнях ещё до войны крестьянки смазывали касторовым маслом волосы. У тех, кто так делал, волосы иногда отрастали до пола. Сейчас касторовое масло добавляют в лучшие марки туши.

Перекись как осветитель волос

Ничто не красит так женщину, как перекись водорода. Фото © ТАСС / Алексей Щукин

Ещё одним косметическим средством, которое покупали в аптеках, была перекись водорода. Она была в таблетках, её нужно было разводить до нужной концентрации. К ней прибегали и косметические салоны, и парикмахерские. Перекисью осветляли пушок над верхней губой. Считалось, если волосы часто осветлять, то они истончаются и со временем исчезают. С помощью перекиси красились в блондинку. Теперь в красках стараются перекись не использовать, так как она портит волосы, но привычка осветлять пушок перекисью никуда не ушла.

Желток как маска и уксус вместо ополаскивателя

Желток использовали для укрепления волос. Фото © ТАСС / Лев Портер

На большей части территории СССР никто понятия не имел, что такое бальзам-ополаскиватель или маска для волос. Пользовались всем натуральным. Блондинки после мытья головы ополаскивали голову отваром ромашки и крапивы, брюнетки — чаем и отваром коры дуба. Волосы смазывали кефиром, делали убойные маски из луковой кашицы. Мыли волосы яичным желтком, ополаскивали слабым раствором уксуса. Кстати, оставшийся яичный белок тоже шёл в дело — им смазывали отдельные пряди волос, а потом накручивали на бигуди, укладывали феном. Такая причёска держалась до вечера. Зато всё натуральное!

Самодельный тональный крем

Женщины делали тональный крем. Фото © Фотохроника ТАСС

Чтобы выровнять кожу и скрыть недостатки, задолго до появления такой косметики на прилавках женщины делали тональный крем. Для этого брали рассыпчатую пудру, смешивали её с любым нежирным дневным кремом, наносили состав на кожу и сверху проходились пуховкой. Так можно было замаскировать поры, мелкие оспинки и акне.

Авторы Александр Лаврентьев