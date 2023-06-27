У домика сибирской отшельницы Агафьи Лыковой поселились голодные медведи

Самая известная в мире таёжная отшельница Агафья Лыкова живёт в глуши уже много лет, но в этом году природа устроила ей испытание — сначала в поселении смыло один из домиков, потом на местность налетел шторм, а теперь в округе гуляют голодные медведи. О том, как 78-летняя затворница справляется с невзгодами, рассказал kp.ru директор заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий.

Из-за холодной зимы и резкого потепления в июне в горах стремительно начал таять снег, и большая вода буквально снесла крепкий дом геолога Ерофея Седова. Жуткий шторм следом за потопом повалил деревья на единственную тропинку к реке Еринат, где Агафья берёт воду. Тропу помогли "пропилить" инспекторы заповедника. Теперь к бабушке повадились ходить медведи.

"Просыпаются голодные, вот и шныряют по округе. И медведица с медвежатами, и просто одиночки. Это повторяется из года в год. Наши мужики говорят: "Да, следов много — опасно". В это раз заметили, рядом подранный марал бродил. Скорее всего, медведь караулил раненого, вот и подобрался к заимке. Что поделаешь — тайга! А стрелять мы не имеем права, заповедник", — рассказал Непомнящий.

Но старушка медведей не боится, она их отпугивает петардами. Ещё одно "тайное оружие" Агафьи — молитва. Она рассказывала, как однажды шла по лесу и вышла на медведя. Но когда принялась молиться, случилось невероятное: зверь не тронул отшельницу, сам развернулся и ушёл в тайгу.