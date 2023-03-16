Отшельнице Агафье Лыковой предложили эвакуироваться из-за пуска ракеты с "Байконура"

Таёжную отшельницу Агафью Лыкову, которая живёт на территории заповедника "Хакасский", попросили эвакуироваться на время запуска ракеты с космодрома "Байконур". Об этом говорится на сайте заповедника.









В заповеднике рассказали, что совместно с ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" сотрудники совершили облёт территории горно-таёжного участка "Заимка Лыковых", через который проходит траектория падения ступеней ракет, запускаемых с космодрома.

"Каждый раз перед запуском и после проводятся облёты местности. Главной целью этого полёта стали оповещение о предстоящем запуске ракеты постоянно проживающей там Агафьи Лыковой и предложение ей эвакуироваться на это время", — говорится в сообщении.

Что ответила женщина, не уточняется. Стоит отметить, что отшельницу навещают регулярно. В ходе визитов к Агафье Лыковой ей передают письма, посылки и подарки. Кроме того, сотрудники заповедника и участники полёта стараются оказать ей максимальную помощь по хозяйству.