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16 марта, 08:58

Отшельнице Агафье Лыковой предложили эвакуироваться из-за пуска ракеты с "Байконура"

<p>Таёжная отшельница Агафья Лыкова. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Таёжная отшельница Агафья Лыкова. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Таёжную отшельницу Агафью Лыкову, которая живёт на территории заповедника "Хакасский", попросили эвакуироваться на время запуска ракеты с космодрома "Байконур". Об этом говорится на сайте заповедника.

  • Встреча с отшельницей Агафьей Лыковой. Фото © ФГБУ "Государственный природный заповедник "Хакасский"
    Встреча с отшельницей Агафьей Лыковой. Фото © ФГБУ "Государственный природный заповедник "Хакасский"
  • Облёт территории участка "Заимка Лыковых". Фото © ФГБУ "Государственный природный заповедник "Хакасский"
    Облёт территории участка "Заимка Лыковых". Фото © ФГБУ "Государственный природный заповедник "Хакасский"
  • Облёт территории участка "Заимка Лыковых". Фото © ФГБУ "Государственный природный заповедник "Хакасский"
    Облёт территории участка "Заимка Лыковых". Фото © ФГБУ "Государственный природный заповедник "Хакасский"
  • Облёт территории участка "Заимка Лыковых". Фото © ФГБУ "Государственный природный заповедник "Хакасский"
    Облёт территории участка "Заимка Лыковых". Фото © ФГБУ "Государственный природный заповедник "Хакасский"

Встреча с отшельницей Агафьей Лыковой. Фото © ФГБУ "Государственный природный заповедник "Хакасский"

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В заповеднике рассказали, что совместно с ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" сотрудники совершили облёт территории горно-таёжного участка "Заимка Лыковых", через который проходит траектория падения ступеней ракет, запускаемых с космодрома.

"Каждый раз перед запуском и после проводятся облёты местности. Главной целью этого полёта стали оповещение о предстоящем запуске ракеты постоянно проживающей там Агафьи Лыковой и предложение ей эвакуироваться на это время", — говорится в сообщении.

Что ответила женщина, не уточняется. Стоит отметить, что отшельницу навещают регулярно. В ходе визитов к Агафье Лыковой ей передают письма, посылки и подарки. Кроме того, сотрудники заповедника и участники полёта стараются оказать ей максимальную помощь по хозяйству.

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А ранее Лайф рассказывал, как в Кремле отреагировали на просьбу отшельницы о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Агафья Лыкова написала письмо главе государства с приглашением в тайгу, а также призналась, что постоянно молится за него.

Николь Вербер
  • Новости
  • агафьялыкова
  • Общество
  • Хакасия, Республика

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