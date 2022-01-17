Коронавирус, которым уже переболели многие россияне, добрался и до обособленных мест. Инфекция коснулась отшельницы Агафьи Лыковой, которая живёт на территории заповедника "Хакасский". При этом течение болезни проходило очень тяжело, отметила сама Карповна в беседе с kp.ru.

"Болела страшно. Думала, всё, не выкарабкаюсь. Одну неделю не могла ни есть, ни пить. Картошку даже не выкопала. Такая болезнь страшная. Откуда оно такое произошло? Я уже и лекарства не стала пить. Ничего не помогало", — поделилась отшельница.

Из симптомов у неё были высокая температура, кашель, большая слабость, также ломило всё тело. При этом нельзя сказать наверняка, был ли это на самом деле коронавирус. В итоге Агафья всё же смогла прийти в себя и оклематься, причём силами собственного организма, без лекарств и медикаментов.

Таёжница иногда прибегает к некоторым препаратам и даже антибиотикам, хотя раньше их не употребляла вовсе. Своё мнение она изменила после беседы со священниками и духовными отцами, которые смогли её переубедить. Однако в этот раз она посчитала, что обойдётся без медикаментов. Может быть, именно поэтому отшельнице до сих пор так сложно восстановиться после болезни.

"После болезни стала сильно трястись левая рука. Не знаю, что с ней", — отметила Агафья.