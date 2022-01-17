"Худющая стала": Хозяева рассказали о путешествии хаски по кличке Лиса "автостопом" из Копейска в Челябинск
Собака стала звездой соцсетей, когда каталась на различных маршрутках, чтобы добраться домой.
Собака Лиса. Фото © LIFE
Хозяева рассказали, как хаски Лиса пережила путешествие по маршруткам. Видео © LIFE
Хаски по кличке Лиса, которая перед Новым годом сбежала из дома в Челябинске и пыталась вернуться обратно на маршрутках, уже не раз уходила одна погулять, но всегда быстро возвращалась сама либо с помощью прохожих. Об этом Лайфу рассказали хозяева собаки.
По словам Виктора Барсукова, у его питомицы вредный и хулиганистый характер. Днём дверь в доме никогда не запиралась, поэтому собака легко опиралась на неё и открывала с помощью лапы или зубов. В тот день, когда спустя несколько часов Лиса не вернулась домой, хозяева начали беспокоиться. Они разместили объявления в социальных сетях, но ответа не было. Через какое-то время появилась информацию о том, что собаку той же породы под Челябинском сбила машина. Семья боялась, что это именно их Лиса. Однако спустя несколько дней беглянка нашлась. Виктор увидел, как она пытается вернуться домой на общественном транспорте, хотя раньше никогда не ездила на нём.
"Первые два дня она совсем не ела ничего, худющая была. Потихоньку её откармливали. К дверям она уже не подходит, нагулялась. Стала более домашней", — поделились Виктор и его жена Екатерина.
Ранее Лайф писал о том, как спасатели из Еврейской АО вызволили из-под бетонных плит собаку и щенят. Семья хвостатых замерзала в канаве с Нового года. Её подкармливали добрые женщины, а когда мать малышей перестала выходить за едой, обратились в МЧС.
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