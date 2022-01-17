Хаски по кличке Лиса, которая перед Новым годом сбежала из дома в Челябинске и пыталась вернуться обратно на маршрутках, уже не раз уходила одна погулять, но всегда быстро возвращалась сама либо с помощью прохожих. Об этом Лайфу рассказали хозяева собаки.

По словам Виктора Барсукова, у его питомицы вредный и хулиганистый характер. Днём дверь в доме никогда не запиралась, поэтому собака легко опиралась на неё и открывала с помощью лапы или зубов. В тот день, когда спустя несколько часов Лиса не вернулась домой, хозяева начали беспокоиться. Они разместили объявления в социальных сетях, но ответа не было. Через какое-то время появилась информацию о том, что собаку той же породы под Челябинском сбила машина. Семья боялась, что это именно их Лиса. Однако спустя несколько дней беглянка нашлась. Виктор увидел, как она пытается вернуться домой на общественном транспорте, хотя раньше никогда не ездила на нём.