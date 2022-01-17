Политолог Войко: Порошенко просто так не покинет большую политику

Бывший президент Украины Пётр Порошенко довольно давно в большой политике, и, скорее всего, он просто так её не покинет. Об этом в беседе с Лайфом заявила политолог Евгения Войко, комментируя цели возвращения Порошенко на родину.

"Если ориентироваться на его заявления, он говорил, что также собирается снова баллотироваться в президенты в следующем цикле. Сейчас этого исключать нельзя. Многое зависит от того, как этот процесс будут использовать обе стороны — команды Порошенко и Зеленского", — отмечает эксперт.

Войко также считает, что Порошенко рискнул и вернулся в Киев, так как чувствовал поддержку Запада.