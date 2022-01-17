Политолог Войко: Порошенко просто так не покинет большую политику
По мнению эксперта, экс-президент Украины рискнул вернуться на родину, зная о похожем сюжете с Саакашвили, так как чувствует поддержку на Западе.
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Бывший президент Украины Пётр Порошенко довольно давно в большой политике, и, скорее всего, он просто так её не покинет. Об этом в беседе с Лайфом заявила политолог Евгения Войко, комментируя цели возвращения Порошенко на родину.
"Если ориентироваться на его заявления, он говорил, что также собирается снова баллотироваться в президенты в следующем цикле. Сейчас этого исключать нельзя. Многое зависит от того, как этот процесс будут использовать обе стороны — команды Порошенко и Зеленского", — отмечает эксперт.
Войко также считает, что Порошенко рискнул и вернулся в Киев, так как чувствовал поддержку Запада.
"Судя по всему, у него есть ожидания, что ему удастся миновать последствия процесса и выйти сухим. Зная о похожем сюжете с Саакашвили, он принимает решение приехать, значит, судя по всему, чувствует определённые тылы", — добавляет политолог.
Напомним, 20 декабря стало известно, что Порошенко предъявили обвинение в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. Из-за границы Порошенко даже записал грозное видео для Зеленского и пообещал разобраться, кто из них изменник. Сегодня, 17 января 2022 года, политик вернулся на Украину и сразу получил повестку в суд. К настоящему моменту заседание по его делу продолжается. Обвинение просит арестовать экс-президента Украины на два месяца либо отпустить под залог в размере одного миллиарда гривен.
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