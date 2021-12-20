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Порошенко предъявили обвинение в госизмене

Как уточняется, в настоящее время он находится за пределами Незалежной.

20 декабря, 13:41
<p>Пётр Порошенко. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Пётр Порошенко. Фото © ТАСС / Zuma

Руководитель центрального штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов заявил, что бывшему президенту Украины Петру Порошенко предъявили обвинение в государственной измене. Об этом он сообщил в ходе брифинга.

"Пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение [обвинение] в государственной измене", — сказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

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Ранее Лайф писал, что Порошенко покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. Согласно сообщению партии политика, экс-лидер Незалежной заранее запланировал встречи в Турции и Польше.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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