Порошенко предъявили обвинение в госизмене
Как уточняется, в настоящее время он находится за пределами Незалежной.
Пётр Порошенко. Фото © ТАСС / Zuma
Руководитель центрального штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов заявил, что бывшему президенту Украины Петру Порошенко предъявили обвинение в государственной измене. Об этом он сообщил в ходе брифинга.
"Пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение [обвинение] в государственной измене", — сказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны.
Ранее Лайф писал, что Порошенко покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. Согласно сообщению партии политика, экс-лидер Незалежной заранее запланировал встречи в Турции и Польше.
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