Порошенко предъявили обвинение в госизмене

Руководитель центрального штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов заявил, что бывшему президенту Украины Петру Порошенко предъявили обвинение в государственной измене. Об этом он сообщил в ходе брифинга.

"Пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение [обвинение] в государственной измене", — сказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны.