НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

СК Белоруссии решил допросить сбежавшего из Польши солдата

Беседа с военнослужащим будет проведена в рамках расследования уголовного дела о преступлениях польских силовиков.

20 декабря, 13:31
<p>Эмиль Чечко. Скриншот © <a href="https://www.tvr.by/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Беларусь-1"</a></p>

Эмиль Чечко. Скриншот © "Беларусь-1"

Следственный комитет Белоруссии допросит польского военнослужащего Эмиля Чечко, сбежавшего в республику и попросившего политического убежища, в связи с его заявлениями об убийстве мигрантов и волонтёров на белорусско-польской границе.

"17 декабря 2021 года в СМИ опубликовано интервью с Эмилем Чечко. С целью проверки и документирования обнародованных фактов последний будет допрошен, в том числе об убийствах людей на польской границе, в рамках расследуемого Следственным комитетом уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества", — говорится в телеграм-канале ведомства.

"Никто в это не поверил": Замглавы МВД Польши ответил на обвинения в убийстве волонтёров на границе

"Никто в это не поверил": Замглавы МВД Польши ответил на обвинения в убийстве волонтёров на границе

Напомним, о побеге польского военного в Белоруссию 17 декабря сообщил Госпогранкомитет республики. По данным белорусского ведомства, поляк попросил убежища, так как не был согласен с практикой негуманного обращения с беженцами со стороны Варшавы. Прокуратура Польши завела дело, военнослужащего обвиняют в дезертирстве. В интервью белорусскому телевидению Чечко рассказал, что польские силовики убивали волонтёров, пытавшихся помочь мигрантам на белорусско-польской границе, и что он сам принимал участие в убийствах нелегалов.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1