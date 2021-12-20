СК Белоруссии решил допросить сбежавшего из Польши солдата
Беседа с военнослужащим будет проведена в рамках расследования уголовного дела о преступлениях польских силовиков.
Эмиль Чечко. Скриншот © "Беларусь-1"
Следственный комитет Белоруссии допросит польского военнослужащего Эмиля Чечко, сбежавшего в республику и попросившего политического убежища, в связи с его заявлениями об убийстве мигрантов и волонтёров на белорусско-польской границе.
"17 декабря 2021 года в СМИ опубликовано интервью с Эмилем Чечко. С целью проверки и документирования обнародованных фактов последний будет допрошен, в том числе об убийствах людей на польской границе, в рамках расследуемого Следственным комитетом уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Напомним, о побеге польского военного в Белоруссию 17 декабря сообщил Госпогранкомитет республики. По данным белорусского ведомства, поляк попросил убежища, так как не был согласен с практикой негуманного обращения с беженцами со стороны Варшавы. Прокуратура Польши завела дело, военнослужащего обвиняют в дезертирстве. В интервью белорусскому телевидению Чечко рассказал, что польские силовики убивали волонтёров, пытавшихся помочь мигрантам на белорусско-польской границе, и что он сам принимал участие в убийствах нелегалов.
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