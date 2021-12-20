СК Белоруссии решил допросить сбежавшего из Польши солдата

Следственный комитет Белоруссии допросит польского военнослужащего Эмиля Чечко, сбежавшего в республику и попросившего политического убежища, в связи с его заявлениями об убийстве мигрантов и волонтёров на белорусско-польской границе.

"17 декабря 2021 года в СМИ опубликовано интервью с Эмилем Чечко. С целью проверки и документирования обнародованных фактов последний будет допрошен, в том числе об убийствах людей на польской границе, в рамках расследуемого Следственным комитетом уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества", — говорится в телеграм-канале ведомства.