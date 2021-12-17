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Попросивший убежища в Белоруссии поляк рассказал об убийствах волонтёров на границе

Военнослужащий также признался, что побег из армии совершил окольными путями. По его словам, он решился, поскольку больше не мог молчать о том, что творится на территории Польши.

17 декабря, 14:27
<p>Эмиль Чечко. Скриншот © <a href="https://www.tvr.by/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Беларусь-1"</a></p>

Эмиль Чечко. Скриншот © "Беларусь-1"

Польские силовики убивали волонтёров, пытавшихся помочь мигрантам на белорусско-польской границе. Об этом сообщил военнослужащий Вооружённых сил Польши Эмиль Чечко, который попросил политического убежища в Белоруссии.

"[Я был] в такой ситуации, когда подъезжал какой-нибудь волонтёр и начинал говорить "куда вы их ведёте?", а пограничник просто выстрелил ему в лоб", — рассказал молодой человек в эфире телеканала "Беларусь-1", отметив, что лично дважды видел, как происходило подобное.

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Чечко также признался, что побег из армии совершил окольными путями. По его словам, он решил сбежать, так как больше не мог молчать о том, что творится на территории родной страны.

Напомним, о побеге польского военного в Белоруссию ранее поведал Госпогранкомитет республики. По данным белорусского ведомства, парень попросил убежища из-за несогласия с практикой негуманного обращения с беженцами со стороны Варшавы. Белорусские пограничники также уточнили, что военнослужащего зовут Эмиль Чечко.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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