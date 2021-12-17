Польский военнослужащий попросил политического убежища в Белоруссии

Военнослужащий Вооружённых сил Польши Эмиль Чечко попросил убежища в Белоруссии из-за несогласия с миграционной политикой своей родной страны. Об этом сообщил в пятницу Госпогранкомитет республики . Иммигрант служил в одном из артиллерийских полков 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка на границе с Белоруссией.

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Беженцы хотели попасть в Евросоюз, но им преградили путь польские пограничники. Минобороны республики привело армию в полную боеготовность и стянуло к границе несколько тысяч солдат. С начала миграционного кризиса на польской стороне границы с Белоруссией погибло девять беженцев. Большинство мигрантов в настоящее время находятся в белорусском логистическом центре Брузги. Недавно они устроили там стихийный митинг и призвали пустить их в Европу.



