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СК просит арестовать экс-владелицу банка БКФ Ольгу Миримскую по делу о получении взятки

Ведомство также просит заключить под стражу следователя Юрия Носова, который вёл дело, по которому бизнесвумен была потерпевшей.

17 декабря, 09:47

Миримская Ольга. Фото © 24smi.org

Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы арестовать бывшую владелицу компании "Русский продукт" и банка БКФ Ольгу Миримскую. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя столичного суда.

"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Миримской поступило в суд", — цитирует агентство собеседника.

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По данным СМИ, Миримская является фигуранткой уголовного дела о получении взятки. О какой конкретно сумме идёт речь, не уточняется. СК также просит заключить под стражу следователя Юрия Носова. Ранее он расследовал инцидент, где предпринимательница была потерпевшей.

Отметим, что в 2015 году журнал Forbes включил Миримскую в топ-100 богатейших женщин России. Экс-владелица "Русского продукта" тогда разместилась на 22-строчке рейтинга с общим капиталом в 100 миллионов долларов.

В 2013 году Лайф сообщал, что бывший муж Миримской — экс-топ-менеджер компании ЮКОС Алексей Голубович — судился с ней за роскошный особняк в Лондоне стоимостью $10 миллионов.

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Ранее стало известно, что задержан первый замглавы Администрации Солнечногорска Александр Квасников. Выпускник МГИМО подозревается в получении взятки. О какой сумме идёт речь и за что чиновник мог получить деньги, не уточнялось.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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