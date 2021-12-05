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Задержан первый замглавы администрации Солнечногорска Квасников

Выпускник МГИМО подозревается в получении взятки. О какой сумме идёт речь и за что чиновник мог получить деньги, не уточняется.

5 декабря, 12:47

Квасников Александр. Фото © solreg.ru

Полицейские задержали первого замглавы администрации подмосковного Солнечногорска Александра Квасникова по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Предварительно, его подозревают в получении взятки", — уточнил собеседник агентства.

О какой сумме идёт речь и за что чиновник мог получить деньги, не уточняется. Известно, что свой пост Квасников занял в этом году.

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Ранее Лайф рассказывал, что экс-глава управления мэрии Керчи задержан за взятки мобильными телефонами. Отмечается, что весной этого года фигурант дела также получил в "подарок" автомобиль "Рено" за 700 тысяч рублей и передал его родному брату.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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