Задержан первый замглавы администрации Солнечногорска Квасников

Полицейские задержали первого замглавы администрации подмосковного Солнечногорска Александра Квасникова по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Предварительно, его подозревают в получении взятки", — уточнил собеседник агентства.

О какой сумме идёт речь и за что чиновник мог получить деньги, не уточняется. Известно, что свой пост Квасников занял в этом году.