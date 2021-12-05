Пушилин надеется, что ДНР обойдётся без помощи Москвы и Минска
Хотя глава республики подчеркнул, что ничего исключать нельзя. Местные власти планируют реагировать по ситуации.
Фото © Facebook / Команда Пушилина
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в беседе с РИА "Новости", что республика сможет справиться без Москвы и Минска на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения.
"Мы будем реагировать по ситуации, надеюсь, что эта помощь не понадобится, но ничего исключать нельзя. Причём я говорил так и про Россию, и про Белоруссию — в свете последних заявлений президента Белоруссии", — указал Пушилин.
"Речь уже не об одном государстве": Пушилин заявил, что с Украиной можно договариваться лишь о соседстве
Ранее глава ДНР Пушилин заявил, что республика не планирует выходить из Минских соглашений. Он отметил, что шанс на исполнение этих договорённостей "призрачный", но за время существования даже при имитации их выполнения Киевом ДНР смогла выстроить свою государственность.
Комментариев: 0