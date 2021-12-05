Пушилин надеется, что ДНР обойдётся без помощи Москвы и Минска

Глава ДНР Денис Пушилин заявил в беседе с РИА "Новости", что республика сможет справиться без Москвы и Минска на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения.

"Мы будем реагировать по ситуации, надеюсь, что эта помощь не понадобится, но ничего исключать нельзя. Причём я говорил так и про Россию, и про Белоруссию — в свете последних заявлений президента Белоруссии", — указал Пушилин.