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Около 120 человек заразились ковидом на рождественском корпоративе в Норвегии

Причём у 13 больных подтвердился штамм "омикрон", но его могло подхватить намного больше участников мероприятия.

5 декабря, 12:22
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CVAgXmDq9DR/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">louiserestaurant</a></p>

Фото © Instagram/louiserestaurant

После прошедшего в центре Осло рождественского корпоратива у 120 человек обнаружили коронавирус. Об этом сообщает телекомпания NRK.

Вечеринка компании Scatec прошла 26 ноября в ресторане Louise в районе Акер Брюгге. Инфекция подтвердилась у 70 человек из фирмы, также заразилось около 40–50 человек, находившихся в ресторане в это же время, но не участвовавших в мероприятии.

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Уточняется, что примерно половина могла заразиться новым штаммом "омикрон", но точно он подтверждён пока только у 13 человек.

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Ранее Лайф рассказывал, что генсек ООН Антониу Гутерриш считает карательными ограничения на въезд из-за омикрон-штамма ковида. Он призвал государства вместо этого рассмотреть другие меры, в частности многократное тестирование путешественников.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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