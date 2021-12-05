Около 120 человек заразились ковидом на рождественском корпоративе в Норвегии

После прошедшего в центре Осло рождественского корпоратива у 120 человек обнаружили коронавирус. Об этом сообщает телекомпания NRK.

Вечеринка компании Scatec прошла 26 ноября в ресторане Louise в районе Акер Брюгге. Инфекция подтвердилась у 70 человек из фирмы, также заразилось около 40–50 человек, находившихся в ресторане в это же время, но не участвовавших в мероприятии.

Уточняется, что примерно половина могла заразиться новым штаммом "омикрон", но точно он подтверждён пока только у 13 человек.