У девяти вернувшихся из ЮАР российских туристов выявили коронавирус
Всех заразившихся госпитализировали, они находятся под медицинским наблюдением, уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Гришкин Денис
Девять российских туристов, вернувшихся на родину из ЮАР, сдали положительные ПЦР-тесты на ковид. В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что штамм ковида устанавливается. Как уточняется, все эти люди по прибытии на родину были размещены в обсерваторе.
"Все они госпитализированы, находятся под медицинским наблюдением. Штаммовая принадлежность коронавируса устанавливается", — говорится в релизе.
Напомним, 2 декабря стало известно, что Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Это связано с распространением нового штамма "омикрон".
Новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре. Он был назван греческой буквой "омикрон". Этот штамм признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство.
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