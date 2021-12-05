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У девяти вернувшихся из ЮАР российских туристов выявили коронавирус

Всех заразившихся госпитализировали, они находятся под медицинским наблюдением, уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

5 декабря, 12:11

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Гришкин Денис

Девять российских туристов, вернувшихся на родину из ЮАР, сдали положительные ПЦР-тесты на ковид. В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что штамм ковида устанавливается. Как уточняется, все эти люди по прибытии на родину были размещены в обсерваторе.

"Все они госпитализированы, находятся под медицинским наблюдением. Штаммовая принадлежность коронавируса устанавливается", — говорится в релизе.

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Напомним, 2 декабря стало известно, что Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Это связано с распространением нового штамма "омикрон".

Новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре. Он был назван греческой буквой "омикрон". Этот штамм признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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