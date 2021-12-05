У девяти вернувшихся из ЮАР российских туристов выявили коронавирус

Девять российских туристов, вернувшихся на родину из ЮАР, сдали положительные ПЦР-тесты на ковид. В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что штамм ковида устанавливается. Как уточняется, все эти люди по прибытии на родину были размещены в обсерваторе.

"Все они госпитализированы, находятся под медицинским наблюдением. Штаммовая принадлежность коронавируса устанавливается", — говорится в релизе.

Напомним, 2 декабря стало известно, что Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Это связано с распространением нового штамма "омикрон".