Hulu удалила фильм о жуткой давке на концерте Трэвиса Скотта после возмущения в Сети
Премьера документальной картины вызвала негативную реакцию. Пользователи Интернета возмущались, что работа была снята спустя всего три недели после случившегося.
Фото © Instagram/astroworldfest
Платформа Hulu удалила выпущенный 1 декабря документальный фильм о событиях на фестивале Astroworld, где погибло 10 человек, после того как столкнулась с возмущением в соцсетях. Как сообщает NBC News, 50-минутная лента под названием Astroworld: Concert from Hell ("Концерт из ада") не сопровождалась рекламой и не продвигалась на платформе.
"Выступление Трэвиса Скотта на Astroworld должно было стать концертом на всю жизнь, но превратилось в трагический кошмар. Поминутно взгляните на то, что произошло в толпе, на молодых жертв, которые были убиты, и на то, что происходит дальше", — говорилось в описании к фильму.
Пользователи соцсетей возмутились, что Hulu сняла картину о давке на фестивале спустя всего три недели после случившегося, и обвинили платформу в "дурном вкусе".
"Люди до сих пор хоронят своих близких. Судебные заседания ещё даже не начались. Когда изложены все факты, создаются отличные документальные фильмы. Прошло ещё недостаточно времени, чтобы это обсуждать", — написала одна из пользовательниц "Твиттера".
На следующий день после премьеры Hulu удалила фильм и объяснила, что эта документальная лента является расследованием местной станции новостей Хьюстона, которое показывали в эфире ещё 20 ноября.
Напомним, давка на Astroworld произошла во время выступления Трэвиса Скотта (организатора фестиваля) и рэпера Дрейка. Фанаты стали проталкиваться к краю сцены, вызвав панику и нанося друг другу травмы. Изначально сообщалось о восьми погибших и более чем 300 пострадавших. 12 ноября стало известно о девятой жертве: умер 22-летний студент. Чуть позже появилась информация и о десятой жертве — девятилетнем мальчике. Стоит отметить, что это не первое выступление Скотта на Astroworld Festival, которое заканчивается трагедией. Так, в ноябре 2019 года фанаты рэпера устроили давку, в которой пострадало несколько человек.
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