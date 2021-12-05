Hulu удалила фильм о жуткой давке на концерте Трэвиса Скотта после возмущения в Сети

Платформа Hulu удалила выпущенный 1 декабря документальный фильм о событиях на фестивале Astroworld, где погибло 10 человек, после того как столкнулась с возмущением в соцсетях. Как сообщает NBC News, 50-минутная лента под названием Astroworld: Concert from Hell ("Концерт из ада") не сопровождалась рекламой и не продвигалась на платформе.

"Выступление Трэвиса Скотта на Astroworld должно было стать концертом на всю жизнь, но превратилось в трагический кошмар. Поминутно взгляните на то, что произошло в толпе, на молодых жертв, которые были убиты, и на то, что происходит дальше", — говорилось в описании к фильму.

Пользователи соцсетей возмутились, что Hulu сняла картину о давке на фестивале спустя всего три недели после случившегося, и обвинили платформу в "дурном вкусе".

"Люди до сих пор хоронят своих близких. Судебные заседания ещё даже не начались. Когда изложены все факты, создаются отличные документальные фильмы. Прошло ещё недостаточно времени, чтобы это обсуждать", — написала одна из пользовательниц "Твиттера".