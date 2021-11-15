Девятилетний мальчик стал 10-й жертвой давки на концерте Трэвиса Скотта в США
Адвокаты семьи погибшего ребёнка заявили о намерении добиться справедливости.
Фото © Twitter / anthonyscountry
Девятилетний мальчик, пострадавший в давке на концерте американского рэпера Трэвиса Скотта, скончался в больнице. Об этом сообщает телеканал CBS.
"Семья Блаунтов сегодня оплакивает окончательную, непостижимую потерю их дорогого маленького сына... Мы намерены искать ответы и добиваться справедливости ради этой семьи", — заявили адвокаты семьи погибшего ребёнка.
Ранее мальчика ввели в состояние медицинской комы для борьбы с тяжёлыми повреждениями мозга, почек и печени.
Ребёнок стал десятой жертвой трагедии на концерте, прошедшем 5 ноября в рамках фестиваля Astroworld в штате Техас. Напомним, давка произошла во время выступления Трэвиса Скотта (организатора фестиваля) и рэпера Дрейка. Фанаты стали проталкиваться к краю сцены, вызвав панику и нанося друг другу травмы. Изначально сообщалось о восьми погибших и более чем 300 пострадавших. 12 ноября стало известно о девятой жертве — умер 22-летний студент. Стоит отметить, что это не первое выступление Скотта на Astroworld Festival, которое заканчивается трагедией. Так, в ноябре 2019 года фанаты рэпера устроили давку, в которой пострадало несколько человек.
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