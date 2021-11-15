Девятилетний мальчик стал 10-й жертвой давки на концерте Трэвиса Скотта в США

Девятилетний мальчик, пострадавший в давке на концерте американского рэпера Трэвиса Скотта, скончался в больнице. Об этом сообщает телеканал CBS.

"Семья Блаунтов сегодня оплакивает окончательную, непостижимую потерю их дорогого маленького сына... Мы намерены искать ответы и добиваться справедливости ради этой семьи", — заявили адвокаты семьи погибшего ребёнка.