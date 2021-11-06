Восемь человек погибли из-за давки на выступлении Трэвиса Скотта на фестивале в Техасе. Видео © Twitter / ChaudharyParvez; Twitter / onacasella; Twitter / zacktKHOU

Восемь человек погибли и ещё несколько пострадали на музыкальном мероприятии Astroworld Festival в Техасе. Об этом сообщает издание Houston Chronicle со ссылкой на полицию. Отмечается, что трагедия произошла во время выступления рэпера Трэвиса Скотта.

Точная причина произошедшего неизвестна, однако, по данным издания, на мероприятии была давка. Сам исполнитель несколько раз останавливал выступление, когда замечал около сцены фанатов, попавших в беду. Он интересовался, всё ли с ними в порядке, и просил помочь им выбраться из толпы. К пострадавшим также подъезжала скорая помощь.

Как сообщает издание, выступление Скотта началось в 21:00 по местному времени, люди стали проталкиваться к краю сцены, вызвав панику и нанося травмы, некоторые начали терять сознание. Трагедия с несколькими жертвами произошла около 21:40. Было госпитализировано 17 человек, из которых 11 — в очень тяжёлом состоянии. А ещё более 300 человек получили медицинскую помощь на месте.

Уточняется, что всего на двухдневный фестиваль приехало 50 тысяч человек, однако после произошедшего второй день мероприятия отменили.