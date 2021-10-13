Погибший на сцене актёр Большого театра хотел отказаться от роли в опере

Актёр Большого театра Евгений Кулеш, который погиб на сцене во время оперы "Садко" из-за падения декорации, хотел отказаться от роли в роковом спектакле. По словам матери артиста, ему не нравилась конструкция, которая должна была опуститься на сцену. Об этом женщина рассказала в беседе с телеканалом "Звезда".

"Это произошло неожиданно — декорация спустилась моментально. Невозможно было даже отбежать. Ему не нравилась (декорация. — Прим. Лайфа). Не нравился этот трон, он хотел отказаться от роли", — призналась женщина.

Прощание с Кулешом проходит сегодня в Большом театре в закрытом режиме. На траурную церемонию пришли близкие и коллеги артиста. Пресса на мероприятии не присутствует, отмечает РИА ФАН.