Погибший на сцене актёр Большого театра хотел отказаться от роли в опере
Кулешу не нравилась декорация, которая его и убила. Близкие и коллеги прощаются с артистом на закрытой траурной церемонии.
Евгений Кулеш. Фото © Instagram / danilaslabunov
Актёр Большого театра Евгений Кулеш, который погиб на сцене во время оперы "Садко" из-за падения декорации, хотел отказаться от роли в роковом спектакле. По словам матери артиста, ему не нравилась конструкция, которая должна была опуститься на сцену. Об этом женщина рассказала в беседе с телеканалом "Звезда".
"Это произошло неожиданно — декорация спустилась моментально. Невозможно было даже отбежать. Ему не нравилась (декорация. — Прим. Лайфа). Не нравился этот трон, он хотел отказаться от роли", — призналась женщина.
Прощание с Кулешом проходит сегодня в Большом театре в закрытом режиме. На траурную церемонию пришли близкие и коллеги артиста. Пресса на мероприятии не присутствует, отмечает РИА ФАН.
Напомним, трагедия произошла вечером 9 октября, через несколько минут после начала оперы "Садко". Опускающаяся декорация ударила актёра по голове. После этого занавес резко закрыли и объявили антракт. Спустя полчаса администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам и попросила зрителей покинуть зал. Погибшим оказался 38-летний актёр миманса Евгений Кулеш.
Комментариев: 0