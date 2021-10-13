Путин — о заявлениях, что РФ использует энергетику как оружие: Политически мотивированная болтовня
Президент подчеркнул, что Москва вообще не использует никакого оружия и исполняет свои обязательства.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Заявления о том, что Россия якобы использует энергетику в качестве оружия, являются политически мотивированной болтовнёй. Такую оценку в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели дал президент Владимир Путин.
"Россия вообще не использует никакого оружия. А что касается экономики — где используем оружие, в каких конфликтах участвуем? Россия даже во времена холодной войны исполняла свои обязательства. Это политически мотивированная болтовня, не имеющая никаких под собой оснований", — ответил глава государства.
Напомним, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия использует энергоносители как инструмент принуждения и политическое оружие. Об этом он упомянул, говоря о рекордном росте цен на газ в Европе.
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