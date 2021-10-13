Путин — о заявлениях, что РФ использует энергетику как оружие: Политически мотивированная болтовня

Заявления о том, что Россия якобы использует энергетику в качестве оружия, являются политически мотивированной болтовнёй. Такую оценку в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели дал президент Владимир Путин.

"Россия вообще не использует никакого оружия. А что касается экономики — где используем оружие, в каких конфликтах участвуем? Россия даже во времена холодной войны исполняла свои обязательства. Это политически мотивированная болтовня, не имеющая никаких под собой оснований", — ответил глава государства.