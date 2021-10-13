Путин рассказал о неограниченном запасе газа у России

Россия обладает неограниченными, планетарными запасами природного газа и увеличивает поставки в Европу даже в сложных для себя условиях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели в среду.

"Если посмотреть глобально, то запасы России носят неограниченный, планетарный характер. И мы увеличиваем поставки в Европу даже в сложных для нас самих сегодняшних условиях", — отметил российский лидер.

В ходе того же выступления Путин объяснил, из-за чего цены на газ в Европе выросли до рекордных значений. По словам главы государства, к этой ситуации привело отсутствие больших резервных мощностей. В это сложное время особенно важно создание механизмов долгосрочной стабилизации энергетического рынка, указал Путин.