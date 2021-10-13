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Путин рассказал о неограниченном запасе газа у России

Глава государства обратил внимание, что Москва увеличивает поставки в Европу даже в сложных для себя условиях.

13 октября, 12:05

Фото © ТАСС / PA / Igor Kralj

Россия обладает неограниченными, планетарными запасами природного газа и увеличивает поставки в Европу даже в сложных для себя условиях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели в среду.

"Если посмотреть глобально, то запасы России носят неограниченный, планетарный характер. И мы увеличиваем поставки в Европу даже в сложных для нас самих сегодняшних условиях", отметил российский лидер.

"Не надо перекладывать с больной головы на здоровую": Путин объяснил, из-за чего цены на газ в Европе выросли до рекордных значений

"Не надо перекладывать с больной головы на здоровую": Путин объяснил, из-за чего цены на газ в Европе выросли до рекордных значений

В ходе того же выступления Путин объяснил, из-за чего цены на газ в Европе выросли до рекордных значений. По словам главы государства, к этой ситуации привело отсутствие больших резервных мощностей. В это сложное время особенно важно создание механизмов долгосрочной стабилизации энергетического рынка, указал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия увеличила поставки газа в Европу до возможного максимума. Выполнение контрактных обязательств со своей стороны в Кремле оценили как "безукоризненное".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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