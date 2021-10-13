Путин заявил, что Россия может выйти на рекордный объём поставок газа по итогам года
Президент подчеркнул, что Москва всегда идёт навстречу партнёрам и готова обсуждать дополнительные действия.
Фото © ТАСС / Daniel Reinhardt / dpa
Россия полностью и бесперебойно выполняет свои обязательства по поставкам газа, в том числе и в Европе, и может выйти на рекордные значения экспорта по итогам 2021 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.
"Есть все предпосылки к тому, что по итогам года выйдем на рекордный объём поставок газа на глобальный рынок. Более того, мы всегда идём навстречу нашим партнёрам, готовы обсуждать дополнительные действия", — отметил глава государства.
Кроме того, Владимир Путин назвал причины энергетического кризиса в Европе, заметив, что к нему привело отсутствие больших резервных мощностей. Он уточнил, что рост цен на газ стал следствием дефицита энергии, а не наоборот, призвав не перекладывать всё с больной головы на здоровую.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия увеличила поставки газа в Европу до возможного максимума. Выполнение контрактных обязательств со своей стороны в Кремле оценили как "безукоризненное".
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