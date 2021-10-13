Путин заявил, что Россия может выйти на рекордный объём поставок газа по итогам года

Россия полностью и бесперебойно выполняет свои обязательства по поставкам газа, в том числе и в Европе, и может выйти на рекордные значения экспорта по итогам 2021 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

"Есть все предпосылки к тому, что по итогам года выйдем на рекордный объём поставок газа на глобальный рынок. Более того, мы всегда идём навстречу нашим партнёрам, готовы обсуждать дополнительные действия", — отметил глава государства.

Кроме того, Владимир Путин назвал причины энергетического кризиса в Европе, заметив, что к нему привело отсутствие больших резервных мощностей. Он уточнил, что рост цен на газ стал следствием дефицита энергии, а не наоборот, призвав не перекладывать всё с больной головы на здоровую.