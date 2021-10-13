Мэр Белгорода ушёл в отставку — "как у часов, кончился завод"
Галдун отметил, что его решение об увольнении не принимали три раза, а он считает недопустимым "занимать такую должность без "огонька" внутри.
Фото © VK / Юрий Галдун
Депутаты Белгородского горсовета приняли отставку главы городской администрации Юрия Галдуна. Соответствующее заявление было рассмотрено сегодня, 13 октября.
"Юрий Галдун с 13 октября официально складывает полномочия главы администрации Белгорода. Его заявление об отставке по собственному желанию Белгородским городским советом удовлетворено. Вопрос рассмотрен сегодня на внеочередной сессии", — говорится в сообщении горсовета в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что новый руководитель будет определён по итогам конкурса на замещение должности мэра, который состоится 1 декабря. До этого обязанности главы будет исполнять первый заместитель. Сам Галдун объяснил, что решение об увольнении принял, потому что "кончился завод".
"Это как у механических часов — кончился завод. А ключ я где-то потерял. Занимать такую должность без "огонька" внутри недопустимо по отношению к людям. Так считаю", — написал Галдун на странице в "ВКонтакте".
Он отметил, что губернатор региона Вячеслав Гладков до этого трижды отклонял его заявление.
Юрий Галдун был назначен исполняющим обязанности главы города Белгорода в январе 2019 года, а в марте был избран на этот пост официально. Он прославился тем, что присягнул на должность мэра под марш из "Звёздных войн", после чего уволилась руководитель управления культуры городской администрации.
Комментариев: 0