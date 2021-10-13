Мэр Белгорода ушёл в отставку — "как у часов, кончился завод"

Депутаты Белгородского горсовета приняли отставку главы городской администрации Юрия Галдуна. Соответствующее заявление было рассмотрено сегодня, 13 октября.

"Юрий Галдун с 13 октября официально складывает полномочия главы администрации Белгорода. Его заявление об отставке по собственному желанию Белгородским городским советом удовлетворено. Вопрос рассмотрен сегодня на внеочередной сессии", — говорится в сообщении горсовета в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что новый руководитель будет определён по итогам конкурса на замещение должности мэра, который состоится 1 декабря. До этого обязанности главы будет исполнять первый заместитель. Сам Галдун объяснил, что решение об увольнении принял, потому что "кончился завод".

"Это как у механических часов — кончился завод. А ключ я где-то потерял. Занимать такую должность без "огонька" внутри недопустимо по отношению к людям. Так считаю", — написал Галдун на странице в "ВКонтакте".

Он отметил, что губернатор региона Вячеслав Гладков до этого трижды отклонял его заявление.