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Мэр Белгорода ушёл в отставку — "как у часов, кончился завод"

Галдун отметил, что его решение об увольнении не принимали три раза, а он считает недопустимым "занимать такую должность без "огонька" внутри.

13 октября, 11:48
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/galdun_yv?z=photo459906809_456239046/album459906809_0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Юрий Галдун</a></p>

Фото © VK / Юрий Галдун

Депутаты Белгородского горсовета приняли отставку главы городской администрации Юрия Галдуна. Соответствующее заявление было рассмотрено сегодня, 13 октября.

"Юрий Галдун с 13 октября официально складывает полномочия главы администрации Белгорода. Его заявление об отставке по собственному желанию Белгородским городским советом удовлетворено. Вопрос рассмотрен сегодня на внеочередной сессии", — говорится в сообщении горсовета в соцсети "ВКонтакте".

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Отмечается, что новый руководитель будет определён по итогам конкурса на замещение должности мэра, который состоится 1 декабря. До этого обязанности главы будет исполнять первый заместитель. Сам Галдун объяснил, что решение об увольнении принял, потому что "кончился завод".

"Это как у механических часов — кончился завод. А ключ я где-то потерял. Занимать такую должность без "огонька" внутри недопустимо по отношению к людям. Так считаю", — написал Галдун на странице в "ВКонтакте".

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Он отметил, что губернатор региона Вячеслав Гладков до этого трижды отклонял его заявление.

Юрий Галдун был назначен исполняющим обязанности главы города Белгорода в январе 2019 года, а в марте был избран на этот пост официально. Он прославился тем, что присягнул на должность мэра под марш из "Звёздных войн", после чего уволилась руководитель управления культуры городской администрации.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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