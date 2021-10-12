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Дмитрий Миронов оставил пост губернатора Ярославской области и стал помощником Путина

Отмечается, что в отставку глава региона подал по собственному желанию. Указ главы государства уже вступил в силу.

12 октября, 14:53
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и назначил его своим помощником. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

"Назначить Миронова Дмитрия Юрьевича помощником президента Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Ярославской области по собственному желанию", — сказано в тексте документа.

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Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин освободил Владимира Васильева от должности советника президента в связи с его переходом в Госдуму. В нижней палате парламента он возглавил созданную фракцию партии "Единой России".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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