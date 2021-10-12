Дмитрий Миронов оставил пост губернатора Ярославской области и стал помощником Путина

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и назначил его своим помощником. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

"Назначить Миронова Дмитрия Юрьевича помощником президента Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Ярославской области по собственному желанию", — сказано в тексте документа.