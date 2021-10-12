Путин назначил Анатолия Серышева полпредом президента в СФО

"Назначить Серышева Анатолия Анатольевича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", — говорится в документе.

Анатолий Серышев родился 19 июля 1965 года в Иркутской области. Окончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности "экономист" и Высшие курсы КГБ СССР. С 1988 года по 2016 год проходил службу в органах безопасности. В 2011–2016 годах занимал пост начальника Управления ФСБ по Республике Карелия, в 2016–2018 годах был замдиректора Федеральной таможенной службы. 13 июня 2018 года назначен на должность помощника президента России.