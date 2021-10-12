НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лидеры G20 решили направлять гумпомощь напрямую народу Афганистана

12 октября, 14:46

Лидеры стран Группы двадцати (G20) в ходе видеоконференции обсудили ситуацию в Афганистане. Стороны отметили "критически важную потребность" в продолжении усилий по борьбе с терроризмом и подтвердили обязательство о предоставлении гумпомощи жителям страны.

"Лидеры также подтвердили коллективное обязательство предоставлять гуманитарную помощь напрямую афганскому народу через независимые международные организации и содействовать фундаментальным правам человека для всех афганцев, включая женщин, девочек и представителей меньшинств", — сообщает пресс-служба Белого дома по итогам видеоконференции.

В G20 также обсудили вывоз из Афганистана иностранных граждан и афганцев, которые помогали международной коалиции в ходе войны.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1