Лидеры G20 решили направлять гумпомощь напрямую народу Афганистана

Лидеры стран Группы двадцати (G20) в ходе видеоконференции обсудили ситуацию в Афганистане. Стороны отметили "критически важную потребность" в продолжении усилий по борьбе с терроризмом и подтвердили обязательство о предоставлении гумпомощи жителям страны.

"Лидеры также подтвердили коллективное обязательство предоставлять гуманитарную помощь напрямую афганскому народу через независимые международные организации и содействовать фундаментальным правам человека для всех афганцев, включая женщин, девочек и представителей меньшинств", — сообщает пресс-служба Белого дома по итогам видеоконференции.

