Лидеры G20 решили направлять гумпомощь напрямую народу Афганистана
Лидеры стран Группы двадцати (G20) в ходе видеоконференции обсудили ситуацию в Афганистане. Стороны отметили "критически важную потребность" в продолжении усилий по борьбе с терроризмом и подтвердили обязательство о предоставлении гумпомощи жителям страны.
"Лидеры также подтвердили коллективное обязательство предоставлять гуманитарную помощь напрямую афганскому народу через независимые международные организации и содействовать фундаментальным правам человека для всех афганцев, включая женщин, девочек и представителей меньшинств", — сообщает пресс-служба Белого дома по итогам видеоконференции.
В G20 также обсудили вывоз из Афганистана иностранных граждан и афганцев, которые помогали международной коалиции в ходе войны.
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