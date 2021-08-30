НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Миссия длиной в 20 лет закончена: В Пентагоне подтвердили, что США вывели войска из Афганистана

Авиационный регулятор Штатов также заявил, что американцы больше не отвечают за воздушный контроль в аэропорту Кабула.

30 августа, 20:40
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Американские военные покинули Афганистан. С подтверждением этой информации выступили в Пентагоне. Глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, заявил, что завершена и операция по эвакуации граждан.

"Я сегодня здесь, чтобы объявить о завершении вывода наших войск из Афганистана и окончании военной операции по эвакуации американских граждан, граждан других стран, а также афганцев, находившихся в уязвимом положении", — сказал он.

По словам Маккензи, это означает окончание почти 20-летней миссии, которая началась в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 года. За это время Штаты потеряли в этой стране 2461 человека убитыми. Более 20 тысяч человек были ранены.

"Война закончена": Аэропорт Кабула покинул последний американский военный самолёт

"Война закончена": Аэропорт Кабула покинул последний американский военный самолёт

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Наша страна наконец стала свободной": Талибы заявили о полной независимости Афганистана после вывода американских войск

сегодня в 21:47

Американский почерк: Почему убийство детей дронами США принято не замечать во всём мире

сегодня в 21:40

В России оценили риск проникновения новой неизвестной лихорадки из Индии

сегодня в 21:41

"Реал" отказался от идеи покупать Мбаппе

сегодня в 21:22

"Самые ненужные люди": Как Хабиб и "Ак Барс" вышли на тропу войны с сексуальными девушками

сегодня в 21:40

Новости партнеров

Layer 1