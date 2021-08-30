Миссия длиной в 20 лет закончена: В Пентагоне подтвердили, что США вывели войска из Афганистана
Авиационный регулятор Штатов также заявил, что американцы больше не отвечают за воздушный контроль в аэропорту Кабула.
Фото © ТАСС / Zuma
Американские военные покинули Афганистан. С подтверждением этой информации выступили в Пентагоне. Глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, заявил, что завершена и операция по эвакуации граждан.
"Я сегодня здесь, чтобы объявить о завершении вывода наших войск из Афганистана и окончании военной операции по эвакуации американских граждан, граждан других стран, а также афганцев, находившихся в уязвимом положении", — сказал он.
По словам Маккензи, это означает окончание почти 20-летней миссии, которая началась в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 года. За это время Штаты потеряли в этой стране 2461 человека убитыми. Более 20 тысяч человек были ранены.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0