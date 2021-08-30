Американские военные покинули Афганистан. С подтверждением этой информации выступили в Пентагоне. Глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, заявил, что завершена и операция по эвакуации граждан.

"Я сегодня здесь, чтобы объявить о завершении вывода наших войск из Афганистана и окончании военной операции по эвакуации американских граждан, граждан других стран, а также афганцев, находившихся в уязвимом положении", — сказал он.

По словам Маккензи, это означает окончание почти 20-летней миссии, которая началась в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 года. За это время Штаты потеряли в этой стране 2461 человека убитыми. Более 20 тысяч человек были ранены.

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