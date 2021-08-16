НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Ему пора с позором уйти в отставку": Трамп назвал действия Байдена в Афганистане одним из величайших поражений США

Бывший американский лидер считает, что в приходе к власти "Талибана" виноват его преемник на посту главы Белого дома.

16 августа, 00:54
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал происходящее в Афганистане, где представители радикального движения "Талибан"* взяли под контроль страну, одним из самых крупных поражений в истории США.

"Что Байден сделал с Афганистаном, легендарно. Это станет одним из величайших поражений в истории Америки", — сказано в заявлении бывшего главы Белого дома.

Американские дипломаты в Кабуле вынужденно сожгли флаги США

Американские дипломаты в Кабуле вынужденно сожгли флаги США

Трамп добавил, что действующему президенту США Джо Байдену пришло время уходить в отставку.

"Байдену пора с позором уйти в отставку за то, что он допустил в Афганистане… Это (отставка. — Прим. ред.) не должно быть таким уж большим делом, потому что он с самого начала не был избран законно", — подчеркнул экс-глава государства.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Президент Афганистана Гани улетел в Узбекистан. Ранее он объяснил своё решение покинуть страну.

Представитель "Талибана" заявил об окончании войны в Афганистане

Представитель "Талибана" заявил об окончании войны в Афганистане

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Пентагон: Аэропорт Кабула продолжает принимать коммерческие рейсы

сегодня в 02:09

"Больше не уважают": Трамп заявил, что при Байдене "Талибан" перестал бояться США

вчера в 02:39

"Мы воевали не для того, чтобы делиться властью": "Талибан" заявил об отказе формировать в Афганистане коалиционное правительство

сегодня в 02:02

Спасатели обнаружили тела всех погибших при крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке

сегодня в 01:53

Сын Авербуха бурно отреагировал на рождение брата в семье отца и Арзамасовой

сегодня в 01:46

Новости партнеров

Layer 1