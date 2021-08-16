"Ему пора с позором уйти в отставку": Трамп назвал действия Байдена в Афганистане одним из величайших поражений США
Бывший американский лидер считает, что в приходе к власти "Талибана" виноват его преемник на посту главы Белого дома.
Фото © ТАСС / AP
Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал происходящее в Афганистане, где представители радикального движения "Талибан"* взяли под контроль страну, одним из самых крупных поражений в истории США.
"Что Байден сделал с Афганистаном, легендарно. Это станет одним из величайших поражений в истории Америки", — сказано в заявлении бывшего главы Белого дома.
Трамп добавил, что действующему президенту США Джо Байдену пришло время уходить в отставку.
"Байдену пора с позором уйти в отставку за то, что он допустил в Афганистане… Это (отставка. — Прим. ред.) не должно быть таким уж большим делом, потому что он с самого начала не был избран законно", — подчеркнул экс-глава государства.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Президент Афганистана Гани улетел в Узбекистан. Ранее он объяснил своё решение покинуть страну.
Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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