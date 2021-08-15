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"Чтобы не было кровопролития": Президент Афганистана назвал причину отставки и бегства из страны

Политик признал, что перед ним был выбор: встать лицом к лицу с вооружёнными боевиками или покинуть родину, которой он посвятил свою жизнь.

15 августа, 19:06

Фото © ТАСС / АР / Rahmat Gul

Ушедший в отставку с поста президента Афганистана Ашраф Гани заявил, что движение "Талибан"* готовилось атаковать столицу страны — Кабул, в связи с чем он решил сложить полномочия. По словам главы государства, главной его целью было предотвратить бойню.

"Я наткнулся на сложный выбор: мне стоит встать лицом к лицу с вооружёнными талибами, которые хотели войти во дворец, или покинуть родную страну, которой я посвятил свою жизнь. Если бы ещё было бесчисленное количество земляков и они столкнулись бы с разрушением города Кабул, то в этом шестимиллионном городе было бы большое количество жертв. Талибы добрались до меня, они здесь, чтобы напасть на весь Кабул. Чтобы не было кровопролития, я подумал, что лучше уехать", — написал Гани в "Фейсбуке".

Талибы вошли в президентский дворец в Кабуле

Талибы вошли в президентский дворец в Кабуле

Напомним, боевики взяли под свой контроль расположенную к северо-западу от Кабула авиабазу Баграм (провинция Парван). "Талибан" уже объявил об установлении своего контроля на всей территории Афганистана. В заявлении движения говорится, что "боевые действия в столице страны не ведутся". Президент Афганистана Ашраф Гани провёл экстренные переговоры со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и высшими должностными лицами НАТО.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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