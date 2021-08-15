"Я наткнулся на сложный выбор: мне стоит встать лицом к лицу с вооружёнными талибами, которые хотели войти во дворец, или покинуть родную страну, которой я посвятил свою жизнь. Если бы ещё было бесчисленное количество земляков и они столкнулись бы с разрушением города Кабул, то в этом шестимиллионном городе было бы большое количество жертв. Талибы добрались до меня, они здесь, чтобы напасть на весь Кабул. Чтобы не было кровопролития, я подумал, что лучше уехать", — написал Гани в "Фейсбуке".