Украинская оппозиция назвала убийство мэра Кривого Рога терактом

Убийство мэра Кривого Рога Константина Павлова украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) воспринимает как теракт. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте партии.

"Его победа на выборах мэра Кривого Рога стала холодным душем и для президента Зеленского, для которого этот город является родиной, и для Рината Ахметова, так как в этом городе сосредоточены его бизнес-интересы", — заявили в ОПЗЖ.

По их мнению, убили градоначальника "палачи", действующие в интересах президента Украины Владимира Зеленского. В партии считают, что данное преступление совершено с одобрения и в условиях полной безнаказанности. По их мнению, этот акт терроризма был направлен против их партии и убийство Павлова, который возглавлял один из индустриальных центров Украины, было заказано.

"Власть Зеленского от фабрикации заказных уголовных дел и натравливания профашистских организаций перешла к прямому физическому устранению политических конкурентов и террору", — говорится в заявлении.