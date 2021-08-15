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Украинская оппозиция назвала убийство мэра Кривого Рога терактом

В ОПЗЖ убеждены, что Павлова устранили "палачи", действующие в интересах главы Незалежной Владимира Зеленского.

15 августа, 18:51
<p>Константин Павлов. Фото © ОПЗЖ</p>

Константин Павлов. Фото © ОПЗЖ

Убийство мэра Кривого Рога Константина Павлова украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) воспринимает как теракт. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте партии.

"Его победа на выборах мэра Кривого Рога стала холодным душем и для президента Зеленского, для которого этот город является родиной, и для Рината Ахметова, так как в этом городе сосредоточены его бизнес-интересы", — заявили в ОПЗЖ.

По их мнению, убили градоначальника "палачи", действующие в интересах президента Украины Владимира Зеленского. В партии считают, что данное преступление совершено с одобрения и в условиях полной безнаказанности. По их мнению, этот акт терроризма был направлен против их партии и убийство Павлова, который возглавлял один из индустриальных центров Украины, было заказано.

"Власть Зеленского от фабрикации заказных уголовных дел и натравливания профашистских организаций перешла к прямому физическому устранению политических конкурентов и террору", говорится в заявлении.

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Ранее стало известно, что на 49-м году жизни при загадочных обстоятельствах скончался мэр Кривого Рога Константин Павлов. На место выехала оперативная группа следователей. Среди главных версий — убийство и самоубийство.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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