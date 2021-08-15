Посольство РФ в Кабуле пообещало помочь россиянам уехать из Афганистана

Граждане России афганского происхождения обратились в дипломатическое представительство и попросили помочь переехать обратно. Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире телеканала "Россия-1" заявил, что посольство страны в Афганистане постарается им помочь.

"В последние дни к нам начали поступать обращения проживающих в Кабуле российских граждан афганского происхождения. Они хотят переехать в Россию. Эти вопросы будут внимательно прорабатываться", — сказал Жирнов.

Также он отметил, что Посольство России в стране будет работать в штатном режиме и сотрудники заранее провели комплекс мер для укрепления безопасности. По его словам, непосредственных угроз для сотрудников дипмиссии и российских объектов в данный момент нет.