Посольство РФ в Кабуле пообещало помочь россиянам уехать из Афганистана
Дипломаты заявили о намерении продолжать работать в стране в штатном режиме, так как непосредственных угроз для дипмиссии в данный момент нет.
Фото © Pexels
Граждане России афганского происхождения обратились в дипломатическое представительство и попросили помочь переехать обратно. Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире телеканала "Россия-1" заявил, что посольство страны в Афганистане постарается им помочь.
"В последние дни к нам начали поступать обращения проживающих в Кабуле российских граждан афганского происхождения. Они хотят переехать в Россию. Эти вопросы будут внимательно прорабатываться", — сказал Жирнов.
Также он отметил, что Посольство России в стране будет работать в штатном режиме и сотрудники заранее провели комплекс мер для укрепления безопасности. По его словам, непосредственных угроз для сотрудников дипмиссии и российских объектов в данный момент нет.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. На этом фоне движение "Талибан"* организовало масштабное наступление и захватило многие афганские провинции. Ранее сегодня боевики вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и уехал из страны.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0