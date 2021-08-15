Актриса Анастасия Макеева решила забеременеть с помощью квантовой психологии
Артистка потратила десять лет на попытки зачать малыша, использовала для этого все возможные способы, но ни один из них не помог.
Фото © ТАСС / Григорьев Максим
Актриса Анастасия Макеева рассказала, что готовится к материнству с помощью нетрадиционной медицины — она нашла поддержку у специалиста по квантовой психологии.
Макеева обратилась к психологу Инне Тлиашиновой — её услуги пользуются большим спросом среди звёзд российского шоу-бизнеса. Актриса уверена, что вместе с Тлиашиновой ей удастся исполнить свою мечту и наконец-то стать матерью.
"Мама. Первое слово в каждой семье. Это моя мечта! Теперь я чувствую свои силы и уверена, что всё случится. Мы сделали диагностику и трансформационную работу", — пишет Макеева в своём инстаграме.
Артистка признавалась, что пережила четыре неудачных ЭКО. Макеева потратила десять лет на попытки зачать малыша, использовала для этого все возможные способы, но ни один из них не помог.
Ранее Лайф рассказывал о том, как 60-летний немецкий профессор математики Клаус Петер Вильдероттер встретился со своим первенцем, которого благодаря процедуре ЭКО родила ему 58-летняя супруга — петербурженка Мария Кононова.
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