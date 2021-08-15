Актриса Анастасия Макеева решила забеременеть с помощью квантовой психологии

Артистка потратила десять лет на попытки зачать малыша, использовала для этого все возможные способы, но ни один из них не помог.

Актриса Анастасия Макеева рассказала, что готовится к материнству с помощью нетрадиционной медицины — она нашла поддержку у специалиста по квантовой психологии.

Макеева обратилась к психологу Инне Тлиашиновой — её услуги пользуются большим спросом среди звёзд российского шоу-бизнеса. Актриса уверена, что вместе с Тлиашиновой ей удастся исполнить свою мечту и наконец-то стать матерью.

"Мама. Первое слово в каждой семье. Это моя мечта! Теперь я чувствую свои силы и уверена, что всё случится. Мы сделали диагностику и трансформационную работу", — пишет Макеева в своём инстаграме.

Артистка признавалась, что пережила четыре неудачных ЭКО. Макеева потратила десять лет на попытки зачать малыша, использовала для этого все возможные способы, но ни один из них не помог.