Люксембург отказал телеканалу RT в вещании на своей территории
Канал намерен продолжить предоставлять немецкоязычной аудитории новостной контент, как делал это на протяжении последних семи лет.
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Люксембург отказал RT в выдаче лицензии на немецкоязычное вещание на своей территории. Юристы российского телеканала начали изучать причину такого решения.
"Мы получили ответ Люксембурга по поводу лицензии на вещание RT на немецком. Наши юристы его внимательно изучают, после этого мы примем решение о дальнейших действиях", — сообщает RT.
Сотрудники RT DE заявили, что телеканал продолжит предоставлять немецкоязычной аудитории новостной контент, как делал это на протяжении последних семи лет.
Ранее стало известно, что Мария Захарова прокомментировала обсуждение немецкими властями вопроса о недопущении запуска вещания телеканала на немецком языке. Представитель МИД РФ считает, что в Германии против RT DE развёрнута информационная война.
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