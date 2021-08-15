Люксембург отказал телеканалу RT в вещании на своей территории

Люксембург отказал RT в выдаче лицензии на немецкоязычное вещание на своей территории. Юристы российского телеканала начали изучать причину такого решения.

"Мы получили ответ Люксембурга по поводу лицензии на вещание RT на немецком. Наши юристы его внимательно изучают, после этого мы примем решение о дальнейших действиях", — сообщает RT.

Сотрудники RT DE заявили, что телеканал продолжит предоставлять немецкоязычной аудитории новостной контент, как делал это на протяжении последних семи лет.