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В Екатеринбурге загорелось здание на территории завода гражданской авиации

На месте происшествия работают пожарные расчёты. Пока нет информации о пострадавших.

15 августа, 18:14
<p>Фото © VK / "<a href="https://vk.com/incekb?w=wall-14297077_1852875" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Инцидент Екатеринбург</a>"</p>

Фото © VK / "Инцидент Екатеринбург"

В Екатеринбурге загорелось здание на заводе гражданской авиации. Видео VK / "Инцидент Екатеринбург"

В Екатеринбурге загорелось здание на территории завода гражданской авиации. Возгорание произошло в складском помещении, сообщили в региональном ГУ МЧС.

"По оперативной информации, на территории промышленной площадки горит складское помещение с мебелью", — уточнили в управлении.

На месте ЧП работают пожарные расчёты. Площадь возгорания составила 200 кв. м. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение, сейчас проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Информации о пострадавших нет.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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