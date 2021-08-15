В Екатеринбурге загорелось здание на заводе гражданской авиации. Видео VK / "Инцидент Екатеринбург"

В Екатеринбурге загорелось здание на территории завода гражданской авиации. Возгорание произошло в складском помещении, сообщили в региональном ГУ МЧС.

"По оперативной информации, на территории промышленной площадки горит складское помещение с мебелью", — уточнили в управлении.

На месте ЧП работают пожарные расчёты. Площадь возгорания составила 200 кв. м. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение, сейчас проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Информации о пострадавших нет.