В Екатеринбурге загорелось здание на территории завода гражданской авиации
На месте происшествия работают пожарные расчёты. Пока нет информации о пострадавших.
Фото © VK / "Инцидент Екатеринбург"
В Екатеринбурге загорелось здание на заводе гражданской авиации. Видео VK / "Инцидент Екатеринбург"
В Екатеринбурге загорелось здание на территории завода гражданской авиации. Возгорание произошло в складском помещении, сообщили в региональном ГУ МЧС.
"По оперативной информации, на территории промышленной площадки горит складское помещение с мебелью", — уточнили в управлении.
На месте ЧП работают пожарные расчёты. Площадь возгорания составила 200 кв. м. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение, сейчас проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Информации о пострадавших нет.
Ранее в Архангельской области в результате пожара погибла семья из четырёх человек: муж с женой и двое сыновей восьми и девяти лет.
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