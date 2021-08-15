Более 700 детей эвакуировали из лагеря в Башкирии из-за природного пожара

В Башкирии из-за природного пожара из детского лагеря "Горное ущелье" эвакуировано 837 человек: 750 детей и 87 сотрудников. В данный момент угрозы населённому пункту и детскому лагерю нет, сообщают в Главном управлении МЧС республики.

"15 августа 2021 года в 12:30 поступило сообщение о природном пожаре на территории Абзелиловского района в одном километре от детского лагеря "Горное ущелье", находящегося в д. Зелёная Поляна. На место направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. В тушении задействовано 10 единиц техники и 17 человек", — говорится в сообщении службы.

Отмечается, что ситуация находится под контролем Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, работает оперативный штаб.