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Более 700 детей эвакуировали из лагеря в Башкирии из-за природного пожара

На место направлены силы и средства МЧС России. В тушении задействовано 10 единиц техники.

15 августа, 11:14
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/mchsrb?w=wall-36843274_15788&z=photo-36843274_457272995/wall-36843274_15788" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Башкортостана</a></p>

Фото © VK / МЧС Башкортостана

В Башкирии из-за природного пожара из детского лагеря "Горное ущелье" эвакуировано 837 человек: 750 детей и 87 сотрудников. В данный момент угрозы населённому пункту и детскому лагерю нет, сообщают в Главном управлении МЧС республики.

"15 августа 2021 года в 12:30 поступило сообщение о природном пожаре на территории Абзелиловского района в одном километре от детского лагеря "Горное ущелье", находящегося в д. Зелёная Поляна. На место направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. В тушении задействовано 10 единиц техники и 17 человек", — говорится в сообщении службы.

Отмечается, что ситуация находится под контролем Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, работает оперативный штаб.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что масштаб природных бедствий, от которых страдают некоторые регионы России, носит беспрецедентный характер. Он поручил подготовить необходимые средства, чтобы в случае опасности доставить людей в безопасные места, а также принять план по восстановлению жилья и социальных объектов.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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