Более 700 детей эвакуировали из лагеря в Башкирии из-за природного пожара
На место направлены силы и средства МЧС России. В тушении задействовано 10 единиц техники.
Фото © VK / МЧС Башкортостана
В Башкирии из-за природного пожара из детского лагеря "Горное ущелье" эвакуировано 837 человек: 750 детей и 87 сотрудников. В данный момент угрозы населённому пункту и детскому лагерю нет, сообщают в Главном управлении МЧС республики.
"15 августа 2021 года в 12:30 поступило сообщение о природном пожаре на территории Абзелиловского района в одном километре от детского лагеря "Горное ущелье", находящегося в д. Зелёная Поляна. На место направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. В тушении задействовано 10 единиц техники и 17 человек", — говорится в сообщении службы.
Отмечается, что ситуация находится под контролем Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, работает оперативный штаб.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что масштаб природных бедствий, от которых страдают некоторые регионы России, носит беспрецедентный характер. Он поручил подготовить необходимые средства, чтобы в случае опасности доставить людей в безопасные места, а также принять план по восстановлению жилья и социальных объектов.
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