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Толпа мигрантов устроила спарринг-поединки во дворе жилого дома в Москве

Со всех участников нелегальных боёв взяты объяснения, их также проверили в полиции по учётным данным.

15 августа, 11:07

Фото © Pixabay

В центре Москвы задержаны 12 граждан Киргизии, которые устроили между собой боксёрские поединки. Столичное МВД ведёт проверку по данному факту.

"В полицию поступило сообщение о том, что на Тверской улице, 6 во дворе дома находится большое количество мужчин. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что 12 граждан Киргизии устроили спарринг-поединки", — цитирует ТАСС свой источник.

Со всех участников нелегальных боёв после задержания были взяты объяснения, их также проверили в полиции по учётным данным.

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А ранее в подмосковной Апрелевке толпа мигрантов устроила разборки со стрельбой во дворе жилого дома. В ход шли палки, бутылки и другие подручные средства. В результате несколько припаркованных во дворе машин получили повреждения. Местные жители вызвали сотрудников полиции.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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