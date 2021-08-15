Толпа мигрантов устроила спарринг-поединки во дворе жилого дома в Москве

В центре Москвы задержаны 12 граждан Киргизии, которые устроили между собой боксёрские поединки. Столичное МВД ведёт проверку по данному факту.

"В полицию поступило сообщение о том, что на Тверской улице, 6 во дворе дома находится большое количество мужчин. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что 12 граждан Киргизии устроили спарринг-поединки", — цитирует ТАСС свой источник.

Со всех участников нелегальных боёв после задержания были взяты объяснения, их также проверили в полиции по учётным данным.